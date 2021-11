Výstavba přivaděčů vody na Rakovnicko, které by měly vyřešit dlouhotrvající sucho v této oblasti, je zase o něco blíž. Vláda schválila trasy a majetkoprávní vypořádání na území plánovaných přivaděčů. Ministerstvo na druhou etapu vydá 133 milionů korun.

Lipová alej u Rakovnického potoka. | Foto: Petr Růžek

Trasa budoucích přivaděčů vody je navržena tak, aby se co nejméně dotkla soukromých pozemků. Státní pozemky, pod kterými přivaděče vody povedou, budou převedeny na podniky Povodí Ohře a Povodí Vltavy bezúplatně. Majetkoprávní vypořádání pro tuto druhou etapu by mělo skončit do roku 2027. Podle plánu by měly přivaděče vody začít fungovat v roce 2030.