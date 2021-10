Jelínka nahradil od prvního říjnového dne ve funkci velitele Tomáš Gubáš, jehož svěřence čeká 23. a 24. listopadu vojenské cvičení v rakovnických kasárnách. „Na podzim cvičení proběhne ještě v kasárnách, neboť máme určité limity co se týče techniky i materiálu. Od příštího roku budou cvičení probíhat ve výcvikový prostorech v terénu, popřípadě v prostorech nasazení, ale záležet bude na úkolech, které budeme plnit,“ pronesl podplukovník Gubáš.

Rakovnická posádka, jejíž část budou tvořit i příslušníci vojenské policie, zdravotníci a další subjekty, bude plně modernizována i co se týče techniky. „Naší primární technikou jsou nákladní vozidla, které přepravují kontejnery i valníky. Hlavní značkou je Tatra, ale už máme i první nové terénní vozidlo značky Toyota Hilux. V příštích měsících a letech budou vozy přibývat,“ konstatoval plukovník Vladimír Jelínek, dosavadní velitel rakovnického praporu, který po pěti letech z Rakovníka odchází.

Prapor na území Rakovníka je zatím jediný v republice, který dokáže zabezpečit alianční vojska na území českého státu, ale i tisíce kilometrů od našich hranic podle potřeb velitele pro operace aliance. Na území Evropy jsou přitom takovéto vojenské útvary pouze dva, vedle rakovnického praporu ještě německý. Právě s německými vojáky se plánuje v příštím roce společné vojenské cvičení. „Rakovnická posádka je opravdu unikátní a jedinečná. Jsme na tom lépe i než Němci. Deklarovali jsme, že za dva roky dosáhneme operační schopnosti, přičemž oni až za tři. Příští rok na společném cvičení, na kterém pracujeme, jim to ukážeme v bojových podmínkách,“ upozornil Štefan Muránský.

Velké plány má vojenské velitelství s rakovnickou posádkou, která má od října nového velitele - podplukovníka Tomáše Gubáše. Z unikátního Praporu podpory nasaditelných sil, který nyní čítá 186 vojáků, by se měl stát po roce 2025 pluk o velikosti 1300 vojáků. S tím souvisí i nárůst techniky a vybavení, proto bude jeho část umístěna na opačném konci republiky v Mošnově.

