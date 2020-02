Být seniorem neznamená být zavřený doma. Rakovnicko nabízí řadu možností, jak v důchodovém věku zpestřit volný čas. Senioři si mohou vybírat z různých besed, kurzů i sportovního vyžití.

Z besedy Svazu zdravotně postižených Rakovník na téma bezpečnost seniorů. | Foto: Deník / Josef Rod

Již desátým rokem působí na okrese Svaz zdravotně postižených Rakovník. Sídlí v přízemí budovy České pojišťovny na Nábřeží T. G. Masaryka a vedle poradenství, zdravotních masáží, prodeje či zapůjčení zdravotních pomůcek spolek pořádá pro své klienty – seniory i handicapované – pravidelně různé zdravotní či historické přednášky, besedy a kurzy angličtiny, ručních prací ale i počítačové kurzy. „Dále jezdíme na léčebné a rekondiční pobyty. Lidem to opravdu prospívá, navíc jsou začleněni do kolektivu. Pořádáme také různé poznávací výlety či zájezdy do divadla. V nejbližší době nás čeká například výlet do Prahy do Divadla U Valšů,“ zdůraznila ředitelka spolku Drahomíra Šindelářová.