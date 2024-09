Obsluha strojů a zařízení Co bude náplní práce: - Obsluhuje strojní zařízení a efektivně se podílí na plnění výrobního plánu Co od Vás požadujeme: - Pozice vhodná pro absolventy - Spolehlivost, pravidelnou docházku a týmovou práci - Ochotu pracovat ve třísměnném provozu CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT - Zaměstnání na hlavní pracovní poměr bez agentury v prostředí mezinárodního koncernu - Zajímavé finanční ohodnocení včetně měsíčních bonusů s pravidelnou valorizací - Pololetní bonus celkem 30 000 Kč za rok - 25 dní dovolené, placená volna nad rámec zákona - Dotované závodní stravování v areálu společnosti - Příspěvek na penzijní připojištění 800 Kč / měsíc - Měsíční eBenefit na volnočasové aktivity - Nadstandardní příplatky, odměny za pracovní výročí, příspěvek za doporučení - Velký potenciál pro osobní i profesionální rozvoj - Přátelská firemní atmosféra, zaškolení, nástup dle dohody možný ihned Způsob 1. kontaktu se zaměstnavatelem: osobně, tel. 313281505, 313281128 nebo e-mailem nabor@purem.com 32 000 Kč

Detail nabízené práce