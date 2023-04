/FOTO, VIDEO/ Dům dětí a mládeže v Rakovníku hostil ve středečním odpoledni už tradiční pěveckou soutěž Rakovnický slavíček. V šestadvacátém ročníku se představilo dvaačtyřicet malých zpěváků.

Rakovnický slavíček v Domě dětí a mládeže v Rakovníku. | Video: Deník/Josef Rod

Soutěžící z devíti škol a školek na Rakovnicku byli rozdělení do čtyř věkových kategorií. Mezi nejmladšími zvítězil Richaed Pérez, ve druhé kategorii uspěla Nelly Ortmanová, ve třetí kategorii získaly nejvíce bodů dvě Zuzany, Zákonová a Čermáková. V této kategorii byla udělena ještě zvláštní cena poroty, kterou obdržela Liliana Dubnová, která jako jediná svůj zpěv doprovázela hrou na klavír. V kategorii nejstarších zvítězili společně Emili Křišíková a Tadeáš Kučera.

VÝSLEDKY

I. kategorie: 3 - 4 roky



1. RICHAED PÉREZ ZŠ A MŠ LIŠANY KDYŽ JSEM BYL MALIČKÝ PACHOLÍČEK

2. MIA HALÁMKOVÁ ZŠ A MŠ LIŠANY HAJNA HUSY ZE PŠENICE

3. JASMÍNA ZEDNÍKOVÁ ZŠ A MŠ LIŠANY BĚŽELA OVEČKA



II. kategorie: 5 - 6 let



1. NELLY ORTMANOVÁ MŠ PRŮBĚŽNÁ NA NAŠEM DVOŘE

2. JAN POLIŠČÁK MŠ KLICPEROVA FERDÍCI

2. SOFIE LINDA BORÁŇOVÁ 1. MŠ RAKOVNÍK CO SCHÁZÍ JARU

2. MADLA ČECHOVÁ MŠ PRŮBĚŽNÁ VYLETĚLA HOLUBIČKA ZE SKÁLY

3. ELLEN DONNA SLÁDEK 1. MŠ RAKOVNÍK O BUDULÍNKOVI

3. ALICE PAVELKOVÁ MŠ PRŮBĚŽNÁ U PANSKÉHO DVORA

3. TOMÁŠ ZECHOVSKÝ MŠ PRŮBĚŽNÁ JDU CESTOU, NECESTOU

4. KLÁRA KUBIČKOVÁ MŠ KLICPEROVA TRAVIČKA ZELENÁ - čestné uznání

5. NIKOL VÁGNEROVÁ MŠ KLICPEROVA HOLKA MODROOKÁ - čestné uznání



III. kategorie: 1. - 2. třída ZŠ



1. ZUZANA ZÁKONOVÁ ZŠ A MŠ LIŠANY ŽÁDNYJ NEVÍ JAKO JÁ

1. ZUZANA ČERMÁKOVÁ 3. ZŠ RAKOVNÍK OKOLO FRÝDKU

2. HANA KODYMOVÁ 2. ZŠ RAKOVNÍK CHYTILA JSEM NA PASECE ŽÍŽALU

2. KATEŘINA ENGELOVÁ 2. ZŠ RAKOVNÍK VYLETĚLA HOLUBIČKA ZE SKÁLY'

2. PETRA SINKULOVÁ 3. ZŠ RAKOVNÍK BESKYDE, BESKYDE

3. ADÉLA ŠABÍKOVÁ 2. ZŠ RAKOVNÍK OKOLO FRÝDKU

3. SÁRA JIRASOVÁ 2. ZŠ RAKOVNÍK KALAMAJKA

3. NELA HAUPTMANNOVÁ 3. ZŠ RAKOVNÍK TRAVIČKA ZELENÁ

4. KÁJA ČERMÁKOVÁ ZŠ A MŠ LIŠANY NEŤUKEJ

5. VOJTĚCH JAKOUBEK 3. ZŠ RAKOVNÍK JEDE, JEDE POŠTOVSKÝ PANÁČEK

6. KLÁRA HÁČKOVÁ SŠ, ZŠ A MŠ RAKOVNÍK ČERVENÁ KARKULKA'

7. JOSEF SALAMÁNEK ZŠ A MŠ LIŠANY ŠLA NANYNKA DO ZELÍ

8. LUCIE JANUSOVÁ 2. ZŠ RAKOVNÍK ČERNÉ OČI JDĚTE SPÁT

9. MARIE HEJDOVÁ 3. ZŠ RAKOVNÍK KDYBY BYL BAVOROV

LILIANA DUBNOVÁ ZŠ A MŠ LIŠANY BLOODY MARY - zvláštní ocenění poroty



IV. kategorie: 3. - 4. třída ZŠ



1. EMILI KŘIŠÍKOVÁ 3. ZŠ RAKOVNÍK TO TA HELPA

1. TADEÁŠ KUČERA 2. ZŠ RAKOVNÍK GRÓNSKÁ PÍSNIČKA

2. NELA GABRIKOVÁ 2. ZŠ RAKOVNÍK ZVONKY

2. ALŽBĚTA KODYMOVÁ 2. ZŠ RAKOVNÍK KDYBY SE V KOMNATÁCH

2. SIMONA SLOUPOVÁ 2. ZŠ RAKOVNÍK BESKYDE, BESKYDE

3. MAREK JAŠKO 2. ZŠ RAKOVNÍK STATISTIKA

4. SOFIE STANKEOVÁ ZŠ A MŠ LUBNÁ PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA - čestné uznání

5. MARTIN MALÝ SŠ, ZŠ A MŠ RAKOVNÍK BESKYDE, BESKYDE - čestné uznání

6. VIKTORIE ŠVARCOVÁ 3. ZŠ RAKOVNÍK UŽ SE TEN TÁLINSKEJ RYBNÍK NAHÁNÍ

7. DOMINIK ČIPERA KYTAROVÝ KROUŽEK DDM VEČERNÍČEK

8. ŠÁRKA JANOUŠKOVÁ ZŠ A MŠ LUBNÁ TLAPKY KLÁST POTICHU

9. DAVID VRBKA ZŠ A MŠ LUBNÁ KOBYLA

10. ANNA KRUŽÍKOVÁ ZŠ A MŠ LUBNÁ KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT

8. IVETA ANNA CINKOVÁ ZŠ A MŠ LUBNÁ SANDÁLY