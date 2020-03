Na cestu k lékaři, do nemocnice, na rehabilitaci, na nákup nebo na úřad jej mohou využít občané starší 65 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P či lidé umístění v Domovech s pečovatelskou službou.

Senior taxi je možné využít maximálně šestkrát za měsíc, přičemž je dostupné každý pracovní den v době od 7 do 15:30 hodin. Objednat svezení lze na čísle 727 872 451, a to každý pracovní den v době od 8 do 12 hodin. Zájemce o senior taxi musí zavolat nejpozději den dopředu.