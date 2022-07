Jedním příkladem za všechny je studentka ISŠ Rakovník Markéta Bartůšková, která je rovněž dobrovolnou hasičkou. „Jsem maximálně spokojená, nemůžu nic vytknout a jestli bude tato akce příští rok, tak stoprocentně půjdu zase. Jediné, co bylo obtížnější, bylo zvládnout parné počasí, v pondělí bylo třicet pět stupňů, jinak to bylo v pohodě. Nejvíce mě asi bavil pochod, neboť ráda sportuji. Celý projekt mě přesvědčil, že by mě být vojačkou bavilo,“ prozradila studentka.

Rakovnický prapor chtěl obnovit tradici dřívějších ukázek výcviků a zároveň ukázat mladým lidem jednu z možností při výběru povolání. „Chtěli jsme oslovit hlavně starší ročníky škol, tedy třeťáky a čtvrťáky, kteří přemýšlí, co by v budoucnu dělali. Našli se i odvážlivci, kteří ještě nedovršili plnoletosti, a tak museli mít souhlas rodičů. Jednalo se ovšem pouze o základy, nebylo zde nic nebezpečného,“ popsala rotmistryně Markéta Neradová.

Studenti z Masarykovy obchodní akademie, gymnázia, zemědělské školy, průmyslové školy, Integrované střední školy či Středního odborného učiliště Nové Strašecí vyfasovali maskáčovou uniformu a poté byli seznámeni s tím, co je čeká, a dostali i několik informací o útvaru. Poté, co byli rozděleni do týmů, postavili pod dohledem vojáků od základů tři nafukovací stany a nanosili do nich lehátka. Následně si vyzkoušeli odběr stravy v polní kuchyni. K večeru vyšli s mapou na desetikilometrový pochod kolem kasáren.

Následně přespali ve stanech a v 5 hodin ráno je čekal budíček. Po rozcvičce a snídani se rozešli po jednotlivých stanovištích, kde si mohli osahat zbraně a něco se o nich dozvědět. Absolvovali pořadovou, chemickou a zdravotní přípravu, osvojili si základy boje z blízka a házeli také granátem na cíl.

„Na jednom stanovišti byli zhruba čtyřicet minut. Zjistili, že být vojákem není úplně jednoduché. Kromě toho byli také přezkoušeni z tělesné přípravy, zda by zvládli vstupní testy do armády,“ popsala Neradová.

Rakovnický útvar ještě školy osloví o zpětnou vazbu. „Chceme vědět, zda jim to něco dalo, až se jim to uleží a zároveň chceme vědět, co zlepšit do budoucna,“ uzavřela rotmistryně.