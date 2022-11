Obrazem: Děti v kreativním kroužku Agátka tvořily podzimní dekorace

Na děti, které mají šikovné ručičky a velkou fantazii, čekal podzimní kurz v Kreativním kroužku Agátka Rakovník. Tentokrát se vyráběly víly s listy, podzimní skřítkové, lesní mužíčci a svícny. „Byl to jeden z jednorázových dvouhodinových kurzů, který navštívily děti od pěti do dvanácti let. Chystám ještě nějaký zimní workshop,“ prozradila majitelka kreativního kroužku Martina Němcová.

