„Stálé úkryty byly postupně rozprodány podnikatelům nebo bytovým jednotkám. Ve většině případů pak došlo k výměně tlakových dveří, a tím pádem ke znehodnocení úkrytů," konstatovala mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Původní úkryty byly vybudovány v šesti případech pod obytnými domy v různých částech města a sedmý pod budovou vlakového nádraží. „Kryty už dávno neexistují, respektive nejsou funkční. Objekty mají v rukou soukromí vlastníci a není známo, co se s nimi stalo," upozornila Hradilová.

Ta také připomněla, že město má krizový plán, ale při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu by se spíše využíval dílčí plán obrany obce s rozšířenou působností Rakovník. „Jde o dokumenty určené pro orgány krizového řízení. Pokud by taková situace nastala, byla by veřejnost včas informována," uzavřela mluvčí radnice.