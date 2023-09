Podívejte se: V elektroskanzenu Čechův mlýn vzdali hold Otu Pavlovi

Letos je to padesát let, co zemřel známý český prozaik, novinář a sportovní reportér Ota Pavel, který jako malý často jezdil k řece Berounce. Tu stejně jako celý kraj pod Křivoklátem si doslova zamiloval. Petr Čech, majitel elektroskanzenu Čechův mlýn se rozhodl v sobotu odpoledne vzdát hold tomuto výjimečnému člověku, který jako malý u Berounky často pobýval.

V elektroskanzenu Čechův mlýn vzdali hold Otu Pavlovi. | Video: Deník/Josef Rod