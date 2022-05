Rakovník čeká dopravní peklo. Opravy na karlovarské svedou dopravu do centra

Začátek příštího měsíce bude pro řidiče v Rakovníku náročný. Od 3. do 8. června je čeká dopravní peklo kvůli uzavírkám na karlovarské silnice I/6, a to pod Krupou a u Kněževsi, jejichž příčinou je souběžná oprava dvou železničních přejezdů. Veškerá doprava směřující z Prahy na Karlovy Vary a zpět tak bude muset projet centrem města. Radnice proto nabádá řidiče, aby si v tomto termínu, bude-li to možné, raději cestování auty rozmysleli.

Ilustrační foto - dopravní kolona | Foto: Deník / Michal Fanta