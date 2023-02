Most č. 17 přes Rakovnický potok se nachází Pod Papírnou, most č. 16 u Hradcova mlýna. Co se týče mostu u Hradcova mlýna, již před šesti lety se zjistilo, že pravděpodobně již při jeho výstavbě došlo k sesednutí základů a nelze vyloučit možnost jejich podemílání.