Právě poptávka po umístění dvouletých ratolestí do školského zařízení byla předmětem několika desítek minut dlouhé diskuze na březnovém jednání zastupitelů. Jak školská komise, tak ani opoziční zastupitelé, kteří návrh na zřízení nové dětské skupiny iniciují, totiž do březnového jednání nezmapovali, jaký je skutečný zájem o umístění dětí. „Chápu, že si to může zjistit každý sám, ale podnikla školská komise potřebné kroky? Zjistila, jaký je zájem? Dala informace radě města, aby reagovala?“ vznesl dotaz opoziční zastupitel Marek Pavlík (Změna pro Rakovník).

Podle něho byl dotaz, který byl odeslán školskou komisí ředitelkám školek, nešťastně formulován. „Formulace byla alibistická. Komise se pouze dotázala, zda by některá z ředitelek měla zájem o zřízení dětské skupiny ve své školce. Dalo se předpokládat, že o to žádná z nich nebude mít zájem. Není to jednoduché, přizpůsobit interiér třídy pro dvouleté, práce s takto malými dětmi je jiná než s tříletými, které jsou víceméně soběstačné. Měl se zkrátka zjistit počet dětí odmítnutých ve všech školkách,“ konstatoval Pavlík s tím, že pouze ředitelka mateřinky Průběžná Radka Sabová uvedla, že ve školce byla nucena odmítnout 12 dvouletých dětí vzhledem k zaplněné kapacitě školky.

Rakovnický starosta Luděk Štíbr (ODS) připomněl, že přijaté usnesení na předchozím zasedání zastupitelů spočívalo v tom, aby byly prověřeny možnosti k vytvoření dětské skupiny ve školských zařízení. „Do školek nabírají 28 dětí do jedné třídy a pokud by přijaly ředitelky dvouleté děti, nemohou pak přijmout tříleté dítě a ze zákona může přijmout mladší dítě jen tehdy, má-li volnou kapacitu. Mohu konstatovat, že se uvolnila dvě místa v jeslích a mohou se uvolnit i další, neboť někteří rodiče, kteří zde mají děti, jsou na rodičovské dovolené. Více rozšířit kapacitu není možné. Je třeba říci, že podle demografického vývoje se počet narozených dětí za více než třicet let snížil dvojnásobně, zatímco počet seniorů se naopak navýšil trojnásobně. Měli bychom tedy řešit spíše dům pro pečovatelskou službu,“ argumentoval rakovnický starosta.

Štíbra doplnil i místostarosta Pavel Jenšovský (ČSSD), který je navíc ředitelem domova pro seniory. Podle jeho slov musel odmítnout 250 až 300 klientů, kteří chtěli být umístěni do domova seniorů. „Pečovatelská služba je přetížená, raději bychom se měli zaměřit na to, jak vyhovět seniorům, kde je zájem tak desetinásobný oproti dětským skupinám. Navíc když zastupitelé předkládají návrh na zřízení dětské skupiny, mohli by si zjistit, jaký je skutečný zájem. Bavíme se o 12 žádostech a ani nevíme, zda byli z Rakovníka,“ poznamenal Jenšovský.

Luděk Štíbr ještě uvedl, že město nyní zpracovává projekt na rekonstrukci pavilonu bývalé školky na sídlišti gen. Kholla. Projekt by měla stoprocentně pokrýt dotace, která se pravidelně vypisuje. „Prostory tedy řešíme a jakmile nastane problém, budeme připraveni. Může tam být dětská skupina nebo družina. Dotace je limitovaná, což znamená, že v případě dětské skupiny zde musí být minimálně pět let, dalších pět let zde musí být prostor pro mládež. Dalšími podmínkami jsou ekologické topení, čerpadlo, zelená střecha. Je tedy třeba zjistit relevantní poptávku, aby se vyplatilo městu investovat,“ uvedl Štíbr. Rekonstrukce objektu by měla vyjít do 30 milionů korun.

