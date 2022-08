Můžeme ale také hledat porovnání s dneškem a hledat inspiraci a leckdy i odvahu ke změnám. Dobře to ukázaly i aktuální diskuze k rekonstrukci Husova náměstí a jestliže zavládla téměř shoda s vybudováním nového vodního prvku, tak už se názory roztříštily kolem počtu a kvality zeleně i třeba nového prostoru před 2. základní školou v blízkosti chrámu Sv. Bartoloměje.

Podobná diskuze se vedla mezi zastánci a odpůrci výstavby nového Víceúčelového studijního a společenského centra v blízkosti historického Zákostelí i budovy gymnázia nejvíce ohledně nového moderního prvku v podobě prosklené stěny. A takových případů můžeme najít více a více.

Porovnáním historických obrázků se současností můžeme být ale leckdy právem spokojení a hrdí na novou podobu Rakovníka, leckterým domům a místům se rozjasnily tváře a rakovnické náměstí a ulice vykouzlily novou vlastní a současnou atmosféru. Každé změně a rozhodnutí mohou být právě inspirující historické fotografie, které nám ukazují, co se dá zlepšit i co by se dalo špatnou volbou pokazit.

Miroslav Koloc