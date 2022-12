Radnice by na projekt ráda získala dotaci, která by mohla činit až 120 milionů korun. Celkové náklady jsou odhadovány na zhruba 300 milionů. Před deseti lety při tvorbě studie se přitom náklady odhadovaly na 150 milionů.

„Během letošního roku jsme sledovali přípravy výzev pro nové programové období a sbírali všechny dostupné informace. Nyní je doporučeno zahájit přípravu projektu na revitalizaci, a to i z důvodu, že pokud město chce o dotaci požádat, nutná podmínka žádosti je právě zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu v co nejrychlejším termínu,“ vysvětlila mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Část nákladů by mohla pokrýt dotace z Integrovaného operačního programu (IROP), kde je výzva zaměřená na komplexní projekty regenerace a modernizace veřejných prostranství s důrazem na zelenou infrastrukturu. Vypsání této výzvy je předběžně stanoveno na 20. prosince a bude otevřena do vyčerpání vyměřené částky, která činí téměř 14 miliard, a to nanejvýš do 28. prosince příštího roku.

Podmínkou pro podání žádosti je odsouhlasená územní studie, kterou již Rakovník má. Administraci zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace provede Robert Hebký, se kterým město dlouhodobě spolupracuje.

Plánovaná revitalizace počítá především s obnovou inženýrských sítí, což je nejdůležitější částí celé revitalizace. Od západu je před radnicí navržena plocha, která bude mít společenskou funkci. Bude využívána na různé akce. Je do ní možné instalovat větší pódium. Do středu je navržena pobytová plocha volnočasového charakteru. Její součástí je také vodní prvek, který v územní studii nemá zcela přesné obrysy.

Před kostelem vznikne klidová zóna určená například pro žáky všech okolních škol, mohou se zde pořádat rovněž akce komornějšího charakteru.

Počítá se také se zprůjezdněním Poštovní ulice pro zvýšení plynulosti dopravy. Parkoviště před budovou 2. základní školy bude posunuta ke vznikajícímu Víceúčelovému studijnímu a společenskému centru. Forma zeleně je nadále ve dvou osách, které jsou v části doplněny, v části přerušeny. Hlavní linie zůstávají zachovány. Dojde k menšímu úbytku parkovacích míst.

Pro celé náměstí bude použita kamenná dlažba, místy doplněná vápencovými kostkami. Zajímavým prvkem, který bude v dlažbě propsán, bude obrys opevněného objektu budovy školy, která kdysi stála před kostelem.

Na jaře vznikla k plánovanému projektu petice, kde občanům vadilo především vykácení několika stromů před radnicí a tisů před kostelem. Celkem zaslali Rakovničané na radnici 50 připomínek, z nichž některé byly zapracovány do projektu.