Dalším vhodným objektem nyní město nedisponuje. "Řešením by mohlo být vytvoření specializovaného homogenního oddělení pro dvouleté děti, například v mateřince Vinohrady, ale může to být i jinde, třeba si to nějaká ředitelka vezme za své,“ dodal Steidl.

Opoziční zastupitel ze Změny pro Rakovník dále upozornil na to, že v rakovnických mateřinkách, kam se doposud přijímaly pouze děti od tří let, je minimálně čtvrtina dětí z okolních vesnic. Podle jeho názoru by měly být školská zařízení určena primárně pro rakovnické děti, a to i mladší tří let.

Na to reagoval starosta města Luděk Štíbr. Podle něj je celá problematika přijímání děti do školek složitější. „Dle školského zákona mají nárok na předškolní vzdělávání děti od tří let, a pokud má ředitelka ještě kapacitu a nepřijala by takové dítě, byť z jiné obce, je to problém. Rakovník je spádová oblast a ředitelka musí přednostně zapsat děti ze spádové oblasti, aby doplnila počet a nedostala se do rozporu se školským zákonem,“ upozornil Štíbr.

Jak dále dodal zřízení homogenní skupiny pro mladší dětí v některé rakovnické mateřince není jednoduchou záležitostí. „V kraji znám jen dva případy, kde to tak je, a to v Dobříši a v Pyšelech, kde měli dostatečnou kapacitu na to, aby homogenní skupinu vytvořili. Jsou zde jiné personální a hygienické podmínky, dvouleté děti musí mít chůvu, není to jen tak,“ konstatoval starosta.

Andrea Nytrová Parobková, ředitelka centra Drak, které provozuje i dvě dětské skupiny, uvedla, že nyní čeká v pořadníku na uvolněné místo osm dětí. Také upozornila, že už před časem navrhovala, aby se v bývalé školce v sídlišti Gen. Kholla zřídil prostor pro dětské skupiny. „Objevily se nějaké dotace pro dětské skupiny, objekt se mohl upravit, mohly se tam přestěhovat jesle a jejich kapacita by se ještě rozšířila,“ upozornila.

Podle Štíbra by však rekonstrukce tohoto objektu vyšla město na 30 milionů korun. „Je zde několik nájemců, kteří to mají pronajaté na dobru neurčitou. Hygienickým požadavkům zde prostory nevyhovují a je rozdíl, zda služby nabízí soukromý subjekt nebo školské zařízení. V jedné třídě má být na 12 dětí, dvě učitelky a ještě chůva, kterou musí platit přímo město.“ uvedl Štíbr.