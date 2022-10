„Záleží na spěšnosti personálních agentur i náborových středisek. I my se snažíme potencionální vojáky oslovit, třeba akcemi pro školy a učiliště, jejich studenti mají vztah k regionu. Armáda je stabilní zaměstnavatelkou, sice to stojí více fyzického úsilí než v jiných oborech, ale má co nabídnout a poskytuje řadu výhod, a to neříkám jen proto, že jsem voják,“ konstatoval velitel praporu podplukovník Tomáš Gubáš.

Jednou z nich je například výslužné po patnáctileté službě. Gubáš také uvedl, že do armády se hlásí poměrně velké množství žen. „Máme tu hodně dívek v rozmezí dvaceti až třiceti let a mohu konstatovat, že řada z nich plní úkoly nad limit. V některých pozicích jsou lepší než muži. Na pohlaví tedy nezáleží,“ pronesl.

Největší poptávka v rakovnickém útvaru, který má na starosti zásobování aliančních sil, je po řidičích skupin C a E, ale také po kuchařích a elektrikářích.

Z rakovnického praporu by se měl stát po roce 2025 pluk o velikosti 1300 vojáků. S tím souvisí i nárůst techniky a vybavení, proto bude jeho část umístěna na opačném konci republiky v Mošnově. I do Rakovníka se ovšem naváží nová technika.

V severovýchodní části areálu se v současné době staví zbrojní sklad, nejedná se ovšem o jediné stavební práce v letošním roce. Kromě toho bude ještě opravena výdejna pohonných hmot a v příštím roce by měla být zahájena rekonstrukce stávající ubytovny.

„Doufejme, že v příštím roce bude dostatek financí. Požadavků máme více, ale záleží na budgetu pro celou armádu a kolik peněz půjde přímo do Rakovníka,“ uzavřel Gubáš.