Středočeská města nakoupila energie na Českomoravské komoditní burze v Kladně, která je centrem obchodování dodávek energií pro státní a veřejné organizace, ale také firmy. Města tu společně pořídila energie pro budovy městských úřadů, městských organizací a také společností.

„Rakovník byl od začátku motorem společného postupu. Jsem rád, že se naše myšlenka ujala. Zkusili jsme to a má to efekt. Celkově to hodnotím jako dobrý start spolupráce, která může pokračovat kromě energetického managementu i v dalších oblastech,“ prohlásil starosta Rakovníka Luděk Štíbr.

Rakovník ušetří při centralizovaném nákupu přibližně dva miliony korun, společný nákup energií přinese nemalou úsporu i dalším městům. Kladno ušetří dokonce 3,6 milionu korun, Slaný až 1,5 milionu korun.

Nákup středočeských měst organizačně zaštítilo Kladno jako město s největší spotřebou energií. Město Rakovník do společné poptávky zapojilo vedle svých škol i kulturní zařízení, údržbu městských komunikací a také dva sportovní kluby – SK Rakovník a provozovatele rakovnického zimního stadionu HC Rakovník.

Díky značnému objemu energií, dobrému načasování nákupu a konkurenčnímu prostředí komoditní burzy se městům podařilo snížit jednotkovou cenu plynu a významně se zlevní také dodávka silové elektřiny.

Vedení Rakovníka je do budoucna otevřeno i kooperaci s dalšími středočeskými městy. Záměr připojit se ke společnému nákupu energií v příštích letech už například deklaroval Beroun. „Na kladenské burze nakupujeme energie již několik let, nyní máme nakoupené energie na zhruba ještě jeden a půl roku. Počítáme ale samozřejmě s tím, že s většími středočeskými městy navážeme spolupráci a budeme nakupovat společně,“ řekla starostka Berouna Soňa Chalupová s tím, že spolupráce určitě přinese další úspory za platby energií.

Připojit by se navíc v budoucnu mohly i Kralupy nad Vltavou. „Je možné, že tu vzniká partnerství středočeských měst, které je momentálně nejpřitažlivější právě v ekonomické sféře, rozpočty se nám budou krátit v současné době všem,“ uzavřel rakovnický starosta Luděk Štíbr.