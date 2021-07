Duše cyklování, ředitelka Městské knihovny Rakovník Milena Křikavová, se na návrat k normálu pochopitelně těší, i když, jak sama přiznala, zkrácená doba přípravy a sledování aktuálních opatření ji velmi vyčerpávají.

Rakovnické cyklování se po loňském zvláštním ročníku opět vrací na Husovo náměstí, navíc se obnoví i tradiční závody. Jaké budou pro letošek novinky?

Oproti loňskému roku, kdy byl program značně osekaný, jsme se vrátili ke klasickému programu, akorát jsme zrušili tradiční noční výlet do Javornice. Jedním z důvodů je, že je nyní všude dost vody, tak aby nebyly komplikace a předešli jsme tomu, aby se někdo neúmyslně vykoupal. Navíc o výlet vloni nebyl až takový zájem, i když to bylo způsobeno i omezeními. Jinak jsou závody pořád stejné.

Jak to vypadá se startovním polem. Očekáváte obdobný počet závodníků jako v dřívějších ročnících?

Nedokáži to vůbec odhadnout, protože spousta lidí se hlásí přímo na místě a nebo těsně před závody. Často se přihlásí, ale startovné platí až na místě. Je to taková naše velká benevolence.

Zájem o závody ale je?

To ano, ale jak říkám, spousta lidí, myslím, čeká na poslední chvíli. A také na aktuální nařízení. Jedním byly akce povoleny do pětistovky, nyní do tisíce, takže se to mění. Tisíc lidí tu mít rozhodně nebudeme, navíc toto omezení se týká jednorázové akce. Nyní spíš musím řešit opatření jako kontroly závodníků. Na akci se musíte prokázat PCR, antigenním testem nebo můžete být dva týdny po očkování druhoudávkou. Bylo by také dobré, aby se lidé na sebe nemačkali, i když je to venkovní akce. Při množství práce s organizací bere sledování aktuálních opatření strašné množství energie.

Organizace letošního ročníku, navíc i se sledováním aktuálních opatření, je tedy mnohem náročnější?

Letos je to složitější i v tom, že jsme začali později, neboť jsme pořád nevěděli, zda Cyklování budeme moci vůbec uskutečnit. Opatření byla jako na houpačce. Na podzim jsme si říkali, že to nedáme, v lednu že uvidíme. Zvolili jsme si čtyři varianty různého rozsahu a čekali, jak se situace vyvine dál. Až v květnu jsme dostali zelenou a vzhledem k postupnému uvolňování opatření nám bylo umožněno, že akci můžeme udělat v podobného rozsahu, na jaký jsme zvyklí. Ale je to mnohem náročnější tím, že se příprava zhustila do pouhých dvou měsíců.

Situaci vám navíc neusnadňuje ani absence veřejných toalet na náměstí.

To určitě ne. Musíme kvůli tomu znásobit Toi Toiky. Dále je třeba po městě postavit zábrany, od čehož jsme vloni byli prakticky osvobozeni, neboť na Tyršově koupaliště jsme jich potřebovali jen pár a stačily nám naše vlastní. Nyní to musíme zaplatit a všechno se zdražilo. Musím říci, že letos je to takové hodně pestré a o dovolené rozhodně nepřemýšlím.

PROGRAM RAKOVNICKÉHO CYKLOVÁNÍ 2021



Pátek 23.července - Husovo náměstí

14:00 - 15:30 hod. Prezence na závod MTBO děti s rodiči

15:30 - 16:00 hod. START závodu MTBO RODIČ + DÍTĚ

15:00 - 16:30 hod. Prezence na závod MTBO dospělí

16:15 - 16:20 hod. Oficiální zahájení Rakovnického cyklování

16:30 - 17:00 hod. START závodu MTBO dospělí

17:00 - 17:30 hod. Dojezdy do cíle závodu MTBO RODIČ + DÍTĚ

18:00 - 18:30 hod. Vyhlášení výsledků závodu MTBO RODIČ + DÍTĚ

18:30 - 20:00 hod. Koncert - REALITA

19:30 - 20:00 hod. Dojezdy do cíle závodu MTBO DOSPĚLÍ

20:30 - 21:00 hod. Vyhlášení výsledků závodu MTBO DOPĚLÍ

21:00 - 24:00 hod. Cykloturistický výlet Tyterský potok

21:00 - 22:30 hod. Koncert - JAMARON



Sobota 24. července

8:15 - 9:15 hod. Prezence na závod cross-country děti

9:30 - 10:45 hod. Závody v cross-country děti

10:00 - 11:15 hod. Prezence na závod cross-country dospělí

10:00 - 12:45 hod. Prezence na závod ve sjezdu DOWNTOWN

11:00 - 13:00 hod. Odjezdy na rodinný cyklovýlet

11:00 - 11:30 hod. Vyhlášení výsledků závodů v cross-country děti

11:30 - 12:45 hod. Závody v cross-country dospělí

13:00 - 13:30 hod. Vyhlášení výsledků závodu v cross-country dospělí

13:00 - 15:00 hod. Tréninky na závod ve sjezdu DOWNTOWN

15:00 - 15:30 hod. Přestávka před závody ve sjezdu DOWNTOWN

15:30 - 16:30 hod. Závod ve sjezdu DOWNTOVN - 1. kolo

16:30 - 17:30 hod. Závod ve sjezdu DOWNTOVN - 2. kolo

17:45 - 18:00 hod. Vyhlášení výsledků závodu DOWNTOWN

18:00 - 18:30 hod. TOMBOLA pro účastníky Rakovnického cyklování

18:30 - 23:00 hod. Koncerty: RAKOVNICKEJ POTOK, LUCIE REVIVAL



Neděle 25. července

8:30 - 10:25 hod. Prezence na závod horských kol na 33 a 50 km

10:30 hod. START závodu horských kol na 33 a 50 km

11:30 - 14:00 hod. Dojezdy závodníků ze závodu horských kol

13:30 - 14:20 hod. Prezence na silniční kritérium dětí

13:30 - 14:45 hod. Prezence na závod historických kol

13:30 - 15:20 hod. Prezence na silniční kritérium dospělých

14:00 - 14:30 hod. Vyhlášení výsledků závodu horských kol na 33 a 50 km

14:30 - 15:00 hod. Závod silniční kritérium dětí

15:00 - 15:20 hod. Závod historických kol

15:30 - 16:00 hod. Závod silniční kritérium dospělých

16:00 - 16:20 hod. Závod silniční vyřazovací závod dospělých

16:30 - 16:45 hod. Vyhlášení výsledků závodů na silničních kolech

16:45 - 17:00 hod. TOMBOLA pro účastníky Rakovnického cyklování

17:00 hod. Zakončení Rakovnického cyklování 2021