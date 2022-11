Preventisté středočeských obcí s rozšířenou působností i zástupci obecních a městských policií strávili dva dny v hotelu v Nesuchyni na Rakovnicku. Účastnili se konference věnované bezpečnostním hrozbám, kterou připravily VISK neboli Vzdělávací institut Středočeského kraje, odbor bezpečnosti a krizového řízení krajského úřadu a Asociace bezpečná škola.

Rakovnická nemocnice má nový tomograf. V plánu je i magnetická rezonance

Odborníci z vysokých škol, firem, stejně jako Policie ČR a ministerstva vnitra hovořili také třeba o prevenci v kyberprostoru, o nárůstu kriminality mládeže v obchodních domech či o trendech v oblasti radikalizace a extremismu. Stranou pozornosti však nezůstaly ani uprchlická krize a její dopady na bezpečnosti. Tomu se věnovali jak zástupce policie, analytik kriminalistů Vít Boček, tak organizátoři humanitární pomoci zajišťované pro Ukrajinu ze společnosti Inpos: Josefina Šjutevová a Jan Muzika.

Lidé, kteří se ve středočeských regionech zabývají prevencí, získali také informace, jak je možné posílit bezpečnost ve školách. To je téma, jemuž se kraj věnuje už několik let, a to v reakci na krvavé události, jež se odehrály v jiných regionech. Už tak třeba není běžné, že ten, kdo přichází do školní budovy, prostě otevře dveře a jednoduše vstoupí, aniž by si ho kdokoli povšiml.

Obrazem: Děti i dospělí si užili Halloweenský trénink ve Hředlích

Tentokrát mimo jiné prezident spolku Asociace bezpečná škola Libor Sladký a další experti připomněli technické možnosti ochrany škol (nebo také domovů pro seniory).

„Po výčtu extrémně narůstajících bezpečnostních hrozeb Jitka Sladká z Asociace bezpečná škola uvedla, jakým způsobem se je možné připravit – například na stále aktuálnější hrozbu aktivního střelce, respektive šíleného útočníka,“ připomněl Gundza z krajského úřadu. „Jde o formu systematické přípravy a metod, které jsou v souladu s taktickým zásahem Policie ČR. My jsme přednesli aktuální statistiky, porovnání, vize a cíle v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality v rámci Středočeského kraje,“ konstatoval dále.