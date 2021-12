„Ceny energií jsou téměř trojnásobné a jestli nedojde ke snížení DPH nejen obyvatelstva, ale i samospráv, tak protopíme a prosvítíme opravdu velké množství financí. Proto jsme posílili rozpočet právě u provozních nákladů. Navýšení je pětiprocentní, ale ani to zřejmě stačit nebude a proto si necháváme ještě rezervy, abychom měli možnost v průběhu roku reagovat,“ konstatoval starosta města Luděk Štíbr.

Ten nechtěl být konkrétní, které plánované investice se s největší pravděpodobně neuskuteční, ale prozradil, se kterými projekty se najisto počítá. „Je jisté, že na některé opravy a další záležitosti nedojde a jsou zařazeny do takzvaného plánu investic. Co ovšem určitě realizujeme, je parkoviště u nádraží. Máme vysoutěženého dodavatele, ale kvůli možnosti získání dotace jsme akci posunuli na příští rok. Dotační titul má být stoprocentní, ale i kdybychom dotaci nezískali, určitě budeme parkoviště realizovat,“ ujistil Štíbr.

V plánu je také vybudování skateboardového hřiště v Trávnické ulici, na které čekají skateboardisté již desítky let. „Ubude nám sice několik parkovacích míst, ale vznikne krásný areál na realizaci aktivit mladých lidí, kteří nyní jezdí před katastr a likvidují zde lavičky,“ popsal starosta.

Dalšími investicemi v příštím roce budou vybavení do vznikajícího Víceúčelového studijního a společenského centra a vybudování parteru. Obě akce by měly dohromady vyjít na minimálně 23 milionů korun. V rámci úpravy prostranství před víceúčelovým centrem dojde také na rekonstrukci komunikace před kostelem, kde vznikají louže.

S velkou pravděpodobností by v následujícím roce mělo dojít také ke zřízení obousměrné komunikace u nemocnice, která nahradí stávající panelovou cestu. „Nad heliportem dojde k výstavbě bytových domů a vybudování příjezdové komunikace je velmi důležité, aby v této lokalitě nedocházeli k dopravním komplikacím,“ vysvětlil Štíbr s tím, že vedení Rakovníka rovněž počítá s běžnými rekonstrukcemi v rámci škol v řádech milionů korun.

Město rovněž splácí úvěr za aquapark a víceúčelové centrum. Dalším úvěr by si mohlo vzít na chystanou rekonstrukci v areálu Městského stadionu, a to v případě získání dotace. Ta má činit sto milionů korun, což je necelá polovina z odhadovaných nákladů. „V případě úspěchu pověříme ekonomický odbor na řešení finanční situace k realizaci projektu. Město nemá zdroje, aby ufinancovalo více než sto milionů, ale myslím si, že jeho ekonomika je dostatečně zdravá na to, aby si vzalo úvěr. Vše ale závisí na jednání zastupitelstva,“ uzavřel rakovnický starosta.