Pozemek u bývalé prodejny, kde se nachází panelová cesta, nakonec dál zůstane ve vlastnictví města. Vedení radnice ovšem Marku Haunerovi nabídlo pronájem v někdejší školce. Původní záměr majitele sportovního klubu Mek Gym se zamlouval i některým zastupitelům, například Jaroslavu Satranskému (SMĚR Rakovník), či Petru Šajnerovi (ANO 2011). „Pokud se jedná o prodej pozemku, který bude sloužit pro děti a sportovní aktivity, jsem pro,“ pronesl Petr Šajner.

Prodej nevadil ani rakovnickému radnímu a senátorovi Ivu Trešlovi (Město pro vás), který se ovšem obával dopravní zatíženosti. Na stejný problém upozornil i starosta Rakovníka Luděk Štíbr (ODS). „Je vidět, že počet členů sportovního klubu narůstá a je potřeba se dále rozvíjet, ale tento záměr se mi kvůli zatíženosti sídliště nezdá ideální. Je zde vysoká zastavěnost, nejsou tam parkovací plochy, možná by to některé lidi i rušilo,“ uvedl Luděk Štíbr.

Prostředí bývalé školky

Většinu rakovnických zastupitelů Marek Hauner nakonec nepřesvědčil. Starosta Luděk Štíbr mu tedy nabídl možnost pronájmu v budově bývalé školky na sídlišti Generála J. Kholla. V části objektu již několik let cvičí i sportovci z TJ TZ Rakovník pod vedením Radka Červeného.

„Prostředí bývalé školky by se mi velmi líbilo, mohli bychom tu mít i hřiště pro děti. Sice by si to vyžádalo nemalé investice, aby sportoviště splňovalo určité normy, ale potenciál pro rozšíření klubu tady určitě je. Velice si vážím této nabídky a přijímám ji,“ pronesl Marek Hauner.

Sportoviště podle něj bude sloužit hlavně dětem, které ocení možnost pohybu i na čerstvém vzduchu. „Také tam bude i možnost pořádat různé venkovní akce, což velmi oceňuji,“ uzavřel Marek Hauner.