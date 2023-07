Letos bylo otevřeno lůžkové rehabilitační oddělení v provizorních prostorách, jedná se o zhruba patnáct lůžek. „Nyní bude následovat výstavba intenzivní lůžkové péče a probíhají rekonstrukce lůžkových oddělení. Máme hotové osmé až šesté patro, teď jsme začali na pátém, kde je standardní lůžkové oddělení. Poté bude následovat čtvrté a rádi bychom částečně opravili i třetí patro, aby byla lůžková část hotová,“ přeje si Jedlička.

Na třetí patro bude umístěna gastroenterologie a jednodenní péče. V rámci druhé etapy probíhá také výstavba operačních sálů a hotový měl být i nový vstup do nemocnice, ovšem jeho stavba se pozdržela. „Je to taková naše černá můra. Bohužel jsme se museli se stavební firmou, která ho dělala, rozloučit a usilujeme o to, aby se stavba opět rozběhla,“ přiblížil Jedlička.

Druhá etapa zahrnující výstavbu operačních sálů, intenzivní péče a přístrojové vybavení vyjde na zhruba 150 milionů korun. Třetí etapa týkající se lůžkové části činí 15 až 20 milionů na jedno patro. V rámci čtvrté etapy se počítá s výstavbou dvoupatrové polikliniky a dořešením technologického zázemí. Finanční objem na tuto etapu by měl dosáhnout 150 milionů korun.

Celková modernizace, která je zčásti krytá vlastními prostředky nemocnice, zčásti z evropských peněz, ale i dotací Středočeského kraje a společností Primaved, bude stát zhruba 450 milionů korun. „Naší představou je, aby se akutní a ambulantní péče soustředila v hlavní budově. V ostatních pavilonech bude následná péče. Pokud vše půjde dobře, modernizace by mohla být hotová do roku 2026,“ konstatoval už minulý ředitel nemocnice.

Od prvního červencového dne má totiž rakovnická nemocnice nového ředitele: je jím Ondřej Dostál. Tomáš Jedlička, který odchází do důchodu, mu v druhé polovině letošního roku bude nápomocen.

Dceřina společnost skupiny Primaved staví za areálem Masarykovy nemocnice tři bytové domy. Bude zde celkem 68 bytových jednotek. „Jedná se o startovací byty pro mladší lidi, které bychom chtěli přilákat. Bude-li zájem a pokud bude dostatečná kapacita, je možné část bytů pronajmout,“ uzavřel Jedlička s tím, že byty mají být hotové v průběhu letošního roku.