Zatímco v lednu a minulý týden se očkovalo i o víkendech, nyní nemocnice redukovala očkovací dny na úterý, středu a pátek, a to pouze na dopolední hodiny. „Obvolávali jsme i lidi, kteří byli objednaní na víkend, že už o víkendu očkovat nebudeme. I tak je ovšem každým dnem několik volných termínů. Ještě nás čeká poslední očkování v oráčovské věznici, kde aplikujeme 43 posilujících dávek, a tím už končíme,“ pronesla Palková.

Online reportáž

V nemocnici je v současné době hospitalizováno šestnáct pozitivních pacientů na covid, avšak většina z nich s jinými diagnózami. „Na kyslíkové podpoře tu máme tři pacienty, ale ti nejsou ventilování. Jedná se o interní pacienty. Jinak jsou zde pacienti, kteří přicházejí k operacím a mají omikron. Jedná se o víceméně náhodné záchyty, jsou bezpříznakoví,“ vysvětlila vrchní sestra.V odběrovém místě se během celého ledna a ještě minulý týden testovalo průměrně 250 lidí za den, v tomto týdnu ovšem jejich počet klesá. „Vypadá to, že špička byla na konci minulého týdne. Teď už to bude jednom klesat. V pondělí jsme měli 200 vzorků, v úterý 150 a ve středu zrhuba 100,“ popsala vrchní sestra.

Omikron je tedy, zdá se, pomalu na ústupu, přesto nemocnice ještě nechává omezené návštěvy. „Předpokládám, že od března to opět rozvolníme,“ sdělila Palková. Po vánočních svátcích byla interna zaplněna pacienty, u kterých byla během svátků lehce zanedbanější péče a podle Palkové problémy s kapacitou občas ještě přetrvávají. „Není to však nic, co bychom neustáli,“ podotkla.