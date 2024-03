Modernizace nemocnice pokračuje. Urgentní příjem bude hotová do konce března

V rakovnické Masarykově nemocnici pokračuje rekonstrukce. Do konce března by měla být hotova interna, která bude umístěna ve čtvrtém patře nemocnice, ale také výstavba urgentního příjmu. Během letošního jara se počítá také s dokončením zateplení, fasády a střechy budovy Centrálních operačních sálů, ARIM a urgentního příjmu. Recepce hlavní budovy má být hotova do konce června.

Rekonstrukcí prochází také venkovní část budovy urgentního příjmu a centrálních operačních sálů. | Foto: Deník/Josef Rod

Rekonstrukce čtvrtého patra interního oddělení začala v prosinci loňského roku a jedná se o poslední lůžkovou část v hlavní budově nemocnice. „Internu jsme částečně rekonstruovali před třemi lety, téměř všude jsou dvoulůžkové pokoje, i několik třílůžkových. Počet lůžek se v podstatě nemění, rozdílem je sociální zařízení na téměř každém pokoji, kromě větších pokojů, kde jsme to nechali bez sociálek. Bude tu určitě lepší zázemí pro personál – větší denní místnost, větší prostor pro přípravu léků. Část oddělení bude klimatizovaná,“ popsala hlavní změny náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Markéta Palková. Výstavba urgentního příjmu probíhá současně s rekonstrukcí čtvrtého patra, hotova má být rovněž do konce března. Zateplení části budovy nemocnice, kde se nachází právě urgentní příjem, ale také oddělení Akutní resuscitační a intenzivní medicíny a centrálních operačních sálů bude hotové v květnu. Opravuje se i střecha nad touto částí budovy. Stavba recepce hlavní budovy bude nakonec dokončena do konce června tohoto roku. Ostuda Rakovnicka podle čtenářů? Obchvat. Zjišťovali jsme, kdy stavba začne „Letos se ještě chystáme na rekonstrukci a přesun akutního rehabilitačního oddělení do prostor současné akutní interny, vytvoření onkologického stacionáře v místech současného oddělení ARIM, opravy pracoviště praktických a závodních lékařů. Dále chceme zrekonstruovat výtahy napříč celou nemocnicí, elektrickou infrastrukturu a upravit terasu a vstup do hlavní výškové budovy,“ vyjmenovává další plánované investice ředitel Masarykovy nemocnice Ondřej Dostál s tím, že aktuálně probíhající projekty vyjdou na více než 50 milionů korun. Dalších 40 milionů budou stát rekonstrukce, které budou v letošním roce zahájeny. Modernizace začala v porodnici Za necelých pět let, kdy modernizace nemocnice začala, bylo nejprve opravené osmé patro porodnice. Ta bylo dokončeno v listopadu roku 2020, v té době již probíhala oprava a zateplení fasády výškové budovy, která byla dokončena na konci předloňského roku. Dále se v roce 2020 opravilo šesté patro oddělení chirurgie, v následujícím roce sedmé patro, kde sídlí gynekologie a šestinedělí. Následovaly Centrální operační sály a sterilizace. Vloni se konala také rekonstrukce v pátém patře, kde jsou sdílená lůžka a letos v lednu bylo dokončeno oddělení Akutní resuscitační a intenzivní medicín. Celkem za provedené opravy a vybavení bylo proinvestováno doposud kolem 230 milionů. V další fázi modernizace se počítá s výstavbou dvoupatrové budovy polikliniky. Mohlo by vás zajímat: Spartakiádní tribuna na SK šla k zemi. Nová montovaná vyjde na 5 milionů Zdroj: Deník/Josef Rod

