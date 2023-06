/ANKETA, FOTOGALERIE/ Nuda pláže v Česku jsou na některých místech stále populární. Ohraničená nuda pláž nebo spíše nuda koutek byl léta také na vyvýšené ploše u rakovnického bazénu. Před více než deseti lety byl ovšem zrušen a od té doby ani po rozsáhlé rekonstrukci nebyl nikdy obnoven. Rakovnický deník zjišťoval, zda by si Rakovničané přáli mít ve městě opět svůj nuda koutek.

Opravený rakovnický aquapark. | Foto: Deník/Josef Rod

Někteří obyvatelé by byli rozhodně pro, například Eva Cafourková. „Určitě bych byla pro. Myslím, že by lidé měli mít možnost výběru. Já sama jsem na jedné nuda pláži byla, je to již pár let a bylo to fajn. Nejsem člověk, kterého by tohle nějak pohoršovalo nebo bych se sama styděla,“ pronesla Eva.

Pro zavedení by byl i Lukáš Kosina, který by ovšem do nuda koutku nejspíš sám nezavítal. „Ať se klidně zavede, ale asi bych nebyl účastníkem, takové sebevědomí zase nemám,“ usmál se. Se znovuzavedením by neměl problém ani Vít Němeček. „Mně osobně je to jedno. Lidé, co to mají rádi, by za mě na to prostor mít mohli,“ uvedl.

Někteří obyvatelé Rakovníka ovšem pro nuda koutek nemají příliš pochopení. „Proboha jen to ne,“ zděsila se Zuzana Dubnová. „Já bych nuda koutek určitě neuvítala, na tohle já nejsem,“ pronesla Pavla Havlová. Také Zdenka Hayden by možnost obnažení se rozhodně nevyhledávala.

O znovuobnovení zatím neuvažuje ani Dušan Godeša, jednatel společnosti Údržba městské komunikace, která rakovnický AquapRak provozuje. „Nevnímám ze strany občanů o znovuobnovení velký zájem, mě osobně zatím nikdo neoslovil. Myslím si, že množství lidí, kteří by ho využívali je úplně minimální. Rakovník je malé město a přijde mi to zbytečné. Já se nyní zabývám tím, jak vyladit venkovní vyžití, aby zde byla možnost her, tímto směrem se rozhodně neubírám,“ konstatoval Godeša, podle něhož je venkovní areál primárně určen pro rodiny s dětmi.

„Toto mi přijde jako okrajový zájem. Někomu to může vadit, někomu ne. Nijak to neodsuzuji, ať si každý dělá, co chce. Nemyslím si ale, že je pro to aquapark uzpůsoben, ani nevím, kde bych to tam nyní udělal,“ uzavřel.

Otázkou je, zda by ho větší zájem ze strany Rakovničanů nakonec nepřesvědčil.