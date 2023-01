„Vím, jaké normy byly stanoveny, přesto bych tuto akci podpořil. Někdo má argumenty, že obchodů je dost, ale situace kolem stávajícího Lidlu je absolutně nevyhovující, řekl bych až nebezpečná a hrozí, že někdo do proudících zákazníků narazí. Nová prodejna situovaná za kruhovým objezdem by jistě nabídla lepší zázemí a komfort,“ konstatoval Vaic, který v době, když by ještě starostou, byl proto, aby v dané lokalitě vznikl McDonald.

Nové prodejně v severní části lokality Mackovy hory se nebránil ani zastupitel David Hubáček (ODS). „Nejsem proto, aby byla Mackova hora zastavěná halami, ale je pravdou, že tato slza je opravdu nevyužitá,“ poznamenal. Místostarosta Jan Bureš (Město pro rodinu) pak byl pro možnost, aby o nové prodejně v dané lokalitě rozhodla anketa mezi občany.

Na dotaz Michala Büntera (Nezávislí), zda by nebylo možné změnit ve stávající prodejně systém parkování, odpověděl zástupce společnosti, že tuto možnost probírali s dopravní policií, avšak k žádnému efektivnímu řešení, které by situaci kolem parkování vyřešilo, nenašli.

„Právě proto jsme zvolili možnost přemístění prodejny, přičemž prostory té stávající by bylo nabídnuty k jinému využití,“ uvedl.

Zastupitelka Alena Burešová (Společně pro NS a Pecínov) s autorem petice Haly na Mackově hoře nechceme Petrem Janoušem poukazovali na to, že je potřeba komplexní řešení využití této lokality.

„Chceme nabídnout lidem více než jednu prodejnu, Mackova hora si to zaslouží. Jde o krajinný ráz a zaplácnout tuto oblast několika budovami, abychom někomu vyhověli, mi nepřijde jako řešení. Nejprve se musí vytvořit koncept, co zde udělat, a teprve pak se můžeme ptát lidí, jinak je to jen účelová anketa, kterých tu bylo již několik,“ uzavřela Burešová.

Změna územního plánu u většiny zastupitelů tedy nakonec neprošla.