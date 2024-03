Někteří Rakovničané obviňují z liknavého přístupu ke stavbě obchvatu, na který se čeká řadu let , město Rakovník, jeho starosta Luděk Štíbr ovšem upozornil na to, že stavba je záležitostí Středočeského kraje a on jako zástupce města v krajském zastupitelstvu dělá podle jeho slov pro zahájení stavby maximum.

„Mělo se soutěžit již vloni, ale to se nestalo. Kontaktoval jsem vedení kraje a je představa, že nyní se v nejbližší době vypíše tendr. Vše se zdrželo kvůli aktualizaci položkového rozpočtu, neboť projekt s položkovým rozpočtem byl zpracovaný v roce 2021. Podařilo se nám zapojit i velké místní podniky, které mají velký zájem, aby se ulehčilo dopravě v centru města, na kraj vyvíjí tlak. I já se každý měsíc dotazuji radního pro dopravu Karla Bendla, ten mě ubezpečuje, že dělají maximum, ale pro mě je to málo. Čekáme na to dlouho a je to jediné řešení pro zlepšení dopravy,“ pronesl Luděk Štíbr.

Stavba obchvatu má začít na podzim

A jak se zdá, letos by se opravdu mohlo po marných letech čekání se stavbou začít. Podle mluvčí Krajské správy a údržby silnic Petry Kučerové by v nejbližších dnech mělo být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a v případě, že vše proběhne bez problémů, na podzim by se měl obchvat Rakovníka konečně začít stavět. Alespoň na části B3, který povede severovýchodně od Rakovníka a jedná se o napojení na silnici II/237 za obchodem Tesco.

Projektová dokumentace pro provedení stavby je odevzdaná, je vydáno stavební povolení, nyní se zapracovávají připomínky s předpokladem vydání čistopisu pro možnost tendru na zhotovitele do konce února. „Ještě dobíhá majetkoprávní příprava, kde veškeré trvalé zábory stavby jsou vykoupeny, u dočasných záborů se řeší nájemní smlouvy s vlastníky a věcná břemena pro přeložky plynu GasNet. Pokud vše bude bez problém, tak je předpoklad začátku stavby letos na podzim. Doba výstavby se předpokládá na 20 měsíců, a je třeba počítat se zimní technologickou přestávkou, proto zatím nelze predikovat konec stavby. Konkrétněji to bude možné až po výběru zhotovitele,“ informovala Kučerová.

Odhad stavebních nákladů na tuto část je zhruba 300 miliónů korun.

Co se týče jihozápadní části obchvatu tedy B1, která povede kolem Bulovny, prozatím je připravena projektová dokumentace pro vydání společného povolení na část napojení do zástavby (Na Spravedlnosti) a je podána společná žádost o stavební povolení. „Je hotová dokumentace pro stavební povolení na hlavní trasu, žádost o stavební povolení bude podána až po vyřešení majetkových vztahů. Nyní tedy probíhá majetkoprávní činnost, řeší se přeložkové smlouvy a zpracovávají se geometrické plány pro řešení trvalých a dočasných záborů stavby,“ upřesnila mluvčí Krajské správy a údržby silnic, podle níž je tedy prozatím předčasné hovořit o zahájení stavby. „O termínech se můžeme bavit skutečně až ve chvíli, kdy máme vybraného zhotovitele,“ konstatovala.

Obchvat Lišan

V přípravě je také obchvat Lišan, po němž bude vedena kamionová doprava po sjezdu z dálnice D6. „Nyní probíhá inženýrská činnost k podání žádosti o stavební povolení, zpracovává se geometrický plán, abychom mohli vstoupit do jednání s vlastníky pozemků o odkupu. Předpoklad podání žádosti by v ideálním případě mohl být v létě letošního roku,“ informovala Kučerová.

Zemědělec Miroslav Pánek: Poprvé za dvacet let nemám komu prodat svoji úrodu

Se stavbou obchvatu souvisí i rekonstrukce silnice II/229 v obci Lišany, která je nyní v katastrofálním stavu. „Oprava je z části zahrnuta do projektu obchvatu s tím, že tato část by se prováděla současně s obchvatem. Druhý úsek komunikace se bude následně předávat obci a stane se z ní místní komunikace, bude tedy opraven po výstavbě obchvatu,“ uzavřela mluvčí.

