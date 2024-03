Kromě toho dojde k rekonstrukci plochy u čistírny odpadních vod. Tento projekt byl zamítnut v loňském roce, ovšem tehdy se počítalo i s vyznačením parkovacích ploch.

V Lišanech investují do školy i školky. Počet obyvatel by mohl vzrůst o třetinu

Rekonstrukci plochy u čistírny odpadních vod projednávala rada města již v loňském roce, ale akce byla odložena, jelikož se započalo s rekonstrukcí dvou mostů a na této ploše byl odložený materiál. Nyní jsou mosty dostavěné a zkolaudované, a tak bylo zahájeno zadávací řízení k podání nabídky.

„Primárně se jedná o opravu nezpevněné plochy. Občané zde odstavují vozidla a pak pokračují třeba na bruslích po cyklostezce ve směru na Křivoklát, nebo se jdou jen projít. Jelikož ale územní plán nepočítá s uvedenou plochou pro parkoviště, ale jako s plochou pro technickou infrastrukturu, může se opravit, ale parkovací místa nebudou vyznačena. Nebude tedy považována za oficiální parkoviště,“ vysvětlila mluvčí radnice Kateřina Hradilová. Předpokládané náklady činí zhruba půl milionu korun.

Podmínky nesplnil žádný projekt

Letos byly do participativního rozpočtu přihlášen čtyři projekty, konkrétně revitalizace dětského hřiště v Čermákových sadech, cykloúsek u Tyršova koupaliště, hnízda pro jiřičky a vlaštovky a pískoviště zpátky na hřiště. Nakonec podmínky nesplnil ani jeden ze čtyř přihlášených.

První jmenovaný přesáhl maximální částku milion korun, další dva neobdržely dostatečný počet hlasů.

Především revitalizaci hřiště si přeje množství občanů, upozornila na ni například Jitka Brillová, která pracuje jako vychovatelka. „Hřiště v parku pod ekonomkou je každý den obklopeno dětmi od 6 do 12 let, avšak herní prvky jsou tam pro děti maximálně do 8 let. Je to velká škoda. Přitom je to nejvíce vytížené hřiště,“ postěžovala si. A nejen ona.

Nakonec ovšem na nové prvky přece jen dojde. „Původní projekt zamýšlel, aby se oživila herními prvky celá volná travnatá plocha, která je ale využívána i na různé akce. Jinak se nám ale projekt zdál využitelný, ovšem doplníme a obměníme prvky pouze na vymezeném území, a travnatou plochu zachováme,“ informoval starosta města Luděk Štíbr.

Odbor správy majetku nyní rovněž připravuje varianty technického řešení sjezdu na cyklostezku u Tyršova koupaliště, který by podle Štíbra mohl být vytvořen ještě letos. „Jedná se o nájezd na most, který vede dále k Šamotce. Je to tam komplikované pro méně zdatné cyklisty, cesta je úzká a chceme ji rozšířit. Máme samozřejmě naplánovaný rozpočet a dané investice, ale myslím si, že volné finanční prostředky minimálně na tyto projekty bychom letos měli mít. Jsou to řádově statisíce,“ poznamenal starosta.

Vzhledem k tomu, že letos ani v loňském roce ani jeden z přihlášených projektů v rámci participativního rozpočtu nesplnil jeho podmínky, nabízí se otázka, zda má smysl v něm nadále pokračovat. V tom má ovšem Štíbr jasno. „Běží to pátým rokem a myslím si, že především v prvních ročnících byly realizovány zajímavé projekty, například informační panely vzbudily pozitivní ohlas. Domluvili jsme se s garanty, aby více komunikovali s předkladateli, upozornili je dříve na nesrovnalosti a chyby, aby se mohly napravit. Aby projekty nemusely být vyřazeny z nesmyslných důvodů. A hlavně potřebujeme celý participativní rozpočet více prezentovat,“ uzavřel Štíbr.

