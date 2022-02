Ve spolupráci s Andreou Nytrovou Parobkovou v Rakovníku zřídil sběrné místo na pomoc Ukrajině. „Počítal jsem s tím, že vyjedou jedna, nejvýš dvě dodávky, ale když to v sobotu u Alberta vypuklo - ještě teď mám husí kůži, jaké to bylo silné. Nakonec jelo šest dodávek plných až po střechy. Navíc jsme dostali čtyřicet tisíc korun na naftu. Peníze jsme nepoužili a řešíme teď, na jaký účet pro Ukrajinu je pošleme,“ uvedl Václav Procházka.

Konvoj vyrazil směrem na východ v sobotu v 18 hodin. Během jízdy se řidiči shodli, že jejich cílem bude město Přemyšl. Tam dorazili v neděli ve tři hodiny ráno. Poté, co náklad vyložili, vyrazili zpět do Rakovníka. „Děkuji všem řidičům, kteří se mnou vyrazili, protože jsme dali 1700 kilometrů bez spánku. Chci poděkovat i klukům, kteří původně jen přivezli věci, ale když viděli, kolik se toho nashromáždilo, nakonec jeli s námi. Děkuji i těm, kteří nám pomáhali věci nakládat, i všem, kteří u Albertu přispěli a ukázali, že jim osud Ukrajiny není lhostejný,“ dodal Procházka.

Strašecí poskytne uprchlíkům azyl. Rakovník chystá pro Ukrajinu finanční dar

Ten plánuje pomoc Ukrajině více koordinovat. „Chceme vytvořit organizační strukturu a jedno sběrné místo, kam budou lidé nosit věci. My je dáme do krabic, které označíme. Nechceme v tom mít chaos, protože na hranicích není čas něco třídit,“ vysvětlil Václav Procházka.

S Andreou Nytrovou Parobkovou se dohodli, že by sběrné místo zatím fungovalo u Dráčka v budově Falca, a to 6:30 do 17:30 hodin. „Budou nám tam pomáhat ženy z Červeného kříže. V úterý mám také schůzku s vedením města, budeme případně jednat o dalších sběrných prostorách, bude-li materiálu více. Vše budu hlásit na facebooku,“ připomněl Procházka.

Důležité jsou podle něho hlavně léky, obvazy a dezinfekce, deky, spacáky, karimatky, baterie, powerbanky, vysílačky, baterky, hygienické potřeby, pleny, přesnídávky, autosedačky nebo předplacené simkarty.

Ukrajinci z Rakovnicka přijímají invazi se zděšením. Příbuzným se snaží pomoci

Humanitární sbírku organizuje také Martina Němcová ve svém kreativním kroužku Agátka. V současné době sbírají zejména jídlo pro děti, trvanlivé potraviny, pleny či vlhčené ubrousky. Sběrné místo se nachází na dvorečku Agátky u Domu osvěty, vchod je z parkoviště. Materiál je možné nosit tam v pondělí a v pátek od 15 do 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 17 do 19 hodin, ve středu od 16 do 18 hodin.

Do pomoci Ukrajině se zapojily také nemocnice Rakovník a Slaný, které předaly o víkendu léky, infúzní roztoky a zdravotnický materiál ve třech automobilech ukrajinským lékařům. Podle dostupných informací by měl být tento materiál už na Ukrajině.