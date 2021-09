PODÍVEJTE SE: Žáci představili v rakovnickém archivu příběhy pamětníků

Mnozí z nás mají za sebou příběh, který je svým způsobem zajímavý a nemusí jít nutně o generaci osmdesátníků či sedmdesátníků. Pro současné děti školou povinné je vzdálená historie i to, co se odehrávalo listopadu roku 1989, ba dokonce i v následující dekádě. Vzdělávací projekt organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů pomáhá propojit žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázii s pamětníky a předat jejich příběh v co nejzajímavější a nejpoutavější formě dál.

Slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v sále Státní okresního archivu Rakovník. | Foto: Bára Břízová

V sále rakovnického okresního archivu se sešly žákovské týmy z třech základních škol - 1. a 2. základní školy Rakovník a novostrašecké základní školy, aby odprezentovaly před veřejností a odbornou porotou co nejlépe svůj zpracovaný příběh pamětníka, kterého žáci vyzpovídali. V sále byli přítomni i samotní pamětníci - tedy Milena Fridrichová, Miloslava Kumberová a Josef Hornof. Všichni tři měli za sebou zajímavý osud i řadu těžkostí, se kterými se museli vypořádat. Nebylo vůbec jednoduché zvolit tu nejlepší prezentaci, neboť žákovské týmy byly opravdu velmi vyrovnané a každá práce zaujala něčím jiným. Porota nakonec určila jako vítěze tým 1. základní školy, který zpracoval životní příběh bývalé učitelky Mileny Fridrichové. Vítězný tým vyhlásil místostrarosta Nového Strašecí Jan Bureš, který ocenil, že i v době epidemie všechny tři týmy příběhy dotáhly do zdárného konce. PODÍVEJTE SE: Lužná má nově jednu z největších tělocvičen nejen na Rakovnicku Přečíst článek › Novostrašecký starosta také uvítal, že existuje možnost takovýto projekt uskutečnit. "Když jsem byl malý, tak jsme tuto možnost neměli, přitom například i moji prarodiče měli za sebou zajímavý příběh. Babička byla za války totálně nasazená a jednoduché to neměl ani děda. Je proto dobře, že takovéto projekty existují a že se zajímavé osudy mohou předávat dalším generacím. Vidím to i u nás doma, když dětem vyprávím, jaké jsme měli dětství, berou to jako pravěk," pousmál se Jan Bureš.