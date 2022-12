„Navezli jsme je už před dvěma týdny a bylo po nich poměrně sháňka,“ potvrdila Zuzana Rajsová ze Zahradnictví Lubná, kde jsou letos stromky o padesát korun dražší než loni. Smrk do 175 centimetrů výšky se dá pořídit za 400 korun a od 175 do 225 centimetrů za pětistovku. Jedle kavkazská do 125 centimetrů stojí 550 korun, od 125 do150 centimetrů 600 korun, od 150 do175 centimetrů 800 korun a od dvou metrů 950 korun.