Okamžitě se ozvali další Rakovničané, kteří se podělili se svými zkušenostmi s neohleduplnými řidiči. Někteří pak poukazovali na nepřehledný stav v městysi, kde se událost stala. Kvůli rekonstrukci je zde totiž uzavírka.

V některých úsecích dochází k nebezpečným situacím běžně, příkladem je třeba křižovatka na Šustně či ještě před nedávnem silnice mezi Rudou a Rakovníkem. Zde došlo ke zlepšení po úpravě nejrizikovějšího úseku.

Někdy se dá skutečně počet nehod a nebezpečných situací eliminovat zásahem silničářů, přesto je to především na řidičích. Záleží, jak se na silnici chovají a také na jejich schopnostech. I někteří diskutující upozorňovali na to, jak je možné, kolik lidí dnes vlastní řidičské oprávnění a neumí ani pořádně couvat.

Možností, jak zlepšit bezpečnost na silnicích je několik. Jednou z nich jsou například přísnější postihy od policistů. A to jak co se týče bodového systému, tak i pokut.

Možná by nebylo od věci, zavést i některé inovace. Třeba přezkoušení z jízd a teorie po určité době. A nebál bych se jít ještě dál. Když pozoruji některé řidiče a jejich chování, další povinností by mohlo být absolvování psychotestů. Nyní je musí absolvovat například řidiči autobusu nebo hříšníci, kteří se vybodují. Proč to ale nezkusit i u řidičů začátečníků.

Auto v případě, že ho řídí blázen, může být i zbraň.