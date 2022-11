„Do prvních revolučních dnů v Rakovníku jsem šel s pocitem, že musím něco udělat, ale nevěděl jsem jak na to. Žádné zkušenosti jsem neměl, ani jsem nebyl nijak výřečný. Asi mne hnal jako předtím v životě ten zvláštní smysl pro spravedlnost. A tak jsem vešel do Tyláku, zapojil se do praktické činnosti, i když v těch prvních dnech nebylo zřejmé, zda na to nedoplatíme. Celá atmosféra byla tehdy nádherná a bylo to velké dobrodružství. Knihu, kterou jsem napsal dvacet let poté, je hlavně o těch prožitcích,“ vzpomíná Sláva Pilík, který byl později dlouholetým novinářem, ale také radním.

Například v Čermákových sadech se ve čtvrtek 17. listopadu od 14 hodin uskuteční akce s názvem 1984 - velký bratr tě vidí, poukazující na totalitu.