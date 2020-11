Jednou z těch, kteří stále věří, je i ředitelka Městské knihovny Rakovník Milena Křikavová. „Pořád počítáme s tím, že adventní akce proběhnou, i když to budou osekané a doufám, že nějaké, i když trochu jiné Vánoce uděláme. Rádi bychom, aby se lidé alespoň o Vánocích měli možnost někde potkat a i když asi teď budou opatrní na takovéto akce chodit, nabídnout jim to chceme,“ má jasno Milena Křikavová.

Městská knihovna každoročně pořádá Adventní svícení, Rakovnické nadělení či adventní jarmark Pohoda v Brance. „Počítáme s tím, že pokud se uskuteční, tak určitě v omezené míře, a to i proto, že školy teď nic nevyrábí. Ale alespoň s provizorním jarmarkem počítáme, pokud to jen trochu půjde. Vzhledem k tomu, že se trhy konají v průjezdu, jsme schopni ovlivnit počet návštěvníků a samozřejmě počítáme i s rouškami a dezinfekcí,“ ujistila ředitelka knihovny.

Ani vedení města zatím nevydalo oficiální stanovisko ke zrušení slavnostního rozsvícení vánočního stromu či Mikuláše, tedy akcí, které se konají na náměstí a jež sebou vážou i vánoční stánky. „Vše bude souviset s vládními nařízeními a čekáme na to, jak to dopadne po ukončení nouzového stavu. Zrušit takovou akci je poměrně jednoduché, žádné velké přípravy pro konání se nevyžadují, ani v tom nejsou nějak velké peníze. Každopádně stromek se rozsvítí tak jako tak,“ sdělil místostarosta Rakovníka Jan Švácha.

Naopak v Novém Strašecí již s adventními trhy i rozsvěcením vánočního stromku pro veřejnost nepočítají. „Celé náměstí se rozsvítí, ale bude to bez programu. Nějakou dobu jsem přemýšlela, že bychom na náměstí povolili omezený počet stánků, ale podle mě to nemá moc smysl. U nás je to hlavně o té akci, která s trhem souvisí, podobně jako v Rakovníku,“ vysvětlila vedoucí kulturní komise Nového Strašecí Lenka Pelcová.



S nejbližší akcí, se kterou se zatím stále počítá, je až tradiční silvestrovský běh Járy Cimrmana. „To je prakticky jediná akce, která jde relativně rychle zorganizovat. Možná se uskuteční i novoroční ohňostroj, o jeho konání se ještě rozhodujeme. Vhledem k tomu, že by se na něj mohli lidé kouknout i z okna svého bytu, je ještě ve hře,“ doplnila Pelcová.

Veškeré adventní trhy zrušili v Muzeum T. G. Masaryka, a to včetně adventních koncertů a dalších vánočních akcí. „Ještě stále doufáme ve vánoční výstavy. Ty zatím instalujeme a pokud by na ně lidé nemohli přijít, tak alespoň uděláme videoprezentaci. Zachovali jsme také Festival duchovní noci, který chceme předtočit a následně vysílat na našich youtube kanálech,“ řekla ředitelka muzea Magdaléna Elznicová Mikesková.



Adventní trhy ruší i některé obce. S jistotou se neuskuteční v Šanově, kde se tradičně konají ve vestibulu školy, ani ve Mšeci. „Za současné situace jsme vůbec neuvažovali, že bychom do konce roku něco pořádali. Takže jsme zrušili všechno, tedy i vánoční jarmark a rozsvícení stromu. I kdyby to nakonec šlo, lidé by se stejně obávali tam jít, takže by to ztratilo význam, proto se zaměřujeme na jarní a letní akce,“ poznamenal starosta Mšece Jiří Loskot.