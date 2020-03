Rakovničtí senioři starší sedmdesáti let nebudou muset v aktuální situaci v souvislosti šíření onemocnění COVID-19 chodit na nákup. Město jim totiž nabízí pomoc při nákupu základních potravin a nezbytných léků.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Senioři s bydlištěm v Rakovníku, kteří nemají nikoho blízkého, kdo by jim nákup mohl zajistit, si mohou objednat základní potraviny a nezbytné léky, a to na čísle 313 259 249. Linka je funkční každý pracovní den od 8 do 12 hodin. Během víkendu se objednávky nepřijímají.