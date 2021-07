/FOTOGALERIE/ Rakovnická sokolovna, která je jedinou národní kulturní památkou ve městě, má nová okna. V plánu jsou ale i další úpravy, například rozsáhlá oprava střechy. Před podpisem smlouvy je rovněž rekonstrukce asfaltového hřiště.

Sokolovna v Rakovníku. | Foto: Deník/Michal Bílek

Členitá sedlová střecha více než sto let staré památky není v dobrém stavu. „Při větších deštích do sokolovny zatéká,“ potvrdila mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová. Opravena bude nejen střecha samotná, ale také její konstrukce, stropy a klempířské prvky. Za zhotovení dokumentace město zaplatí 316 tisíc korun, samotné práce by měly vyjít v řádech milionů korun. Přesnější částku ovšem ukáže projekt.