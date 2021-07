"Začínali jsme v Domě pionýrů, také jsme vystavovali v rakovnické sokolovně, ale tam bylo pro tyto květiny příliš teplo. Toto prostředí je pro nás vyhovující," sdělila jedna z vystavujících a členka organizace Alexandra Hloušková, která se zabývá pěstováním společně s manželem. Lilie budou na výstavě hodnoceny v různých kategoriích dle druhů a také dle oblíbenosti návštěvníků.

Odborného hodnocení se ujal Petr Šrůtka z Vlašimi: "Všechny květiny jsou krásné a každá má svoje kouzlo. Letos vzhledem k počasí máme štěstí, že zde můžeme vystavovat i martagony, které většinou bývají již odkvetlé. Zase je tu méně trubkovitých lilií. Chodím často do lesa a i tam se s liliemi můžete setkat." Výstavu si mohou zájemci prohlédnout do neděle 4. července, otevřeno je od 9 do 17 hodin.

Lenka Rodová