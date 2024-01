Podívejte se: Tři králové navštívili rakovnické obchody

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka. Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše. Tuto koledu v podání tří králů v čele s Evou Hvězdovou mohli slyšet ti, co ve středu dopoledne zavítali na rakovnické náměstí.

Ve středu dopoledne pokračovala Tříkrálová sbírka, chodilo se po rakovnických obchodech. | Video: Deník/Josef Rod