V Rakovníku pokračují opravy ulic Pod Václavem a Křikavova. Další jsou na řadě

/FOTOGALERIE/ První etapa rekonstrukce ulice Pod Václavem a části ulice Křikavovy v Rakovníku pomalu finišuje. Hotovo má být do konce roku. Následovat bude druhá etapa, a to oprava druhé části Křikavovy ulice. Další na řadě by měly být ulice Bratří Burianů a Koubkova. Ty by mohly být realizovány v příštím roce v případě volných prostředků v rozpočtu města.

Rekonstrukce ulic Křikavovy a Pod Václavem v Rakovníku finišují. Práce v této lokalitě ovšem budou pokračovat i příští rok. | Foto: Deník/Josef Rod

Oprava ulic Pod Václavem a Křikavovy probíhá jako již poněkolikáté ve spolupráci se správci sítí, takže součástí je i rekonstrukce vodovodu, kanalizace, plynovodu, optických kabelů a veřejného osvětlení. Původně se počítalo s náklady 14 milionů korun, nakonec ovšem bude částka nižší. „Po skončení prací na rekonstrukci plynovodu byly zjištěny méněpráce, které vznikly tím, že si zástupci zhotovitele část rekonstrukce objednali u společnosti Froněk. Cena rekonstrukce, kterou pro nás provádí právě tato firma se snížila o téměř milion a půl,“ informovala mluvčí radnice Kateřina Hradilová. Po Novém roce se bude na Vinohradech v pracích pokračovat, konkrétně na druhé etapě, která zahrnuje úsek Křikavovy ulice od Václavské po ulici Krátkou. Termín dokončení je zde do konce května. Pavlíkovští plánují opravu staré panelové cesty a nové školní hřiště Zároveň společnost Pavel Srp, která provádí rekonstrukci veřejného osvětlení v již zmíněných ulicích, požádala o prodloužení termínu dokončení z důvodu koordinace rekonstrukce veřejného osvětlení s probíhající stavbou, a to rovněž do konce května příštího roku. Připravena k realizaci v následujících letech je také oprava ulice Luční v sídlišti V Lukách. V Hornickém sídlišti na opačné straně města pak finišuje rozsáhlá oprava Průběžné ulice pod stejnojmennou mateřinkou.