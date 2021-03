„S lítostí vám musíme oznámit, že na základě doporučení vlády budou od dnešního dne všechna venkovní oplocená hřiště uzavřená.“ Toto oznámení, které se objevilo v úterý na oficiální facebookové stránce města Rakovník, rodiny s dětmi příliš nepotěšilo. Ihned po jeho uveřejnění se rozpoutala diskuze, do níž vstoupil i místostarosta města Jan Švácha.

Podle něj se rodiny s dětmi mohou uchýlit i k neoploceným hřištím, kterých je ve městě dostatek, pokud budou dodržovat dostatečné rozestupy.

„Všichni se současnou situaci snažíme zvládnout, proto jsme se rozhodli reagovat na doporučení vlády. V Rakovníku se nachází i jiná neoplocená hřiště, kde doufáme, že lidé budou svědomití a budou dodržovat rozestupy a nošení roušek. I já mám malého syna, se kterým běžně chodím na dětské hřiště, ale musíme se přizpůsobit,“ doplnila Jana Šváchu mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Podle ní by bylo uzavření dalších dětských hřišť problematické. „Když tato hřiště zapáskujeme, stejně by to každý podlezl, takže by to nemělo smysl,“ uvedla mluvčí.

Uzavřena jsou až do odvolání hřiště v hokejbalovém areálu, dále v Jamce a víceúčelové hřiště nedaleko školky Klicperova.

Městští strážníci v těchto dnech kontrolují právě ty lokality, kde se shlukuje více lidí, avšak podle velitele Městské policie Rakovník Jaromíra Nového zatím nemuseli řešit žádné zásadní konflikty. „Zatím jsme nikoho nepokutovali, lidem jen domlouváme a ještě chvíli budeme. Pokud jde někdo bez roušky sám, nechceme to nijak hrotit, se skupinkou je to horší, ale zatím to bylo bez konfliktů. Uzavřená dětská hřiště občas objíždíme a hlavně jsme zaměřeni na zástavbou část,“ konstatoval Nový.

V případě, že někdo u sebe roušku či respirátor nemá, vozí městská policie vždy nějaké sebou. „Třeba lidé bez domova si je těžko koupí, takže jsme vybaveni. Zásoby máme velké, jen respirátorů mám nakoupeno pro naše účely dva tisíce, takže jsme se domluvili se starostou, že můžeme některé rozdat,“ doplnil velitel městských strážníků.

Častější kontroly budou provádět i městští strážníci v Novém Strašecí, i zde ovšem budou mít v případě nenosičů ochrany obličeje strážníci roušky či respirátory u sebe. „Domluvil jsem se vrchním strážníkem Stanislavem Jahelkou, abychom nedělali žádné represe, což se nám osvědčilo již v první vlně. Někteří lidé byli vyděšení, volali nám, že neví, zda se mohou projít na Rynholec, když katastr nám končí u lupkových závodů, tak jsem je uklidňoval, že by se jim nic stát snad nemělo, jde především o hromadný přenos nákazy,“ uvedl novostrašecký starosta Karel Filip.

Vedení města nepřistoupilo ani k uzavření hřišť. „Akorát bychom vyhnali lidi někam jinam, což by nemělo smysl. Dali jsme u hřišť upozornění, aby se dodržovali hygienické předpisy,“ konstatoval Filip.

Dodržování opatření jako nošení roušek či shromažďování zatím příliš neřeší ani Policie ČR, která má velkou část policistů na kontrolách u hranic okresů. „Policistů nemáme tolik, na D6 nám s kontrolami pomáhá i celní správa, hřiště a další lokality kontrolují spíš strážníci. Co se týče dodržování opatření, žádné blokové pokuty jsme zatím nedali, pouze kolegové posílali několik oznámení na městský úřad,“ pronesla policejní mluvčí Michaela Richterová.