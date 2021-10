V rakovnickém volebním okrsku, který čítá celkem 11 995 oprávněných voličů, se do 16 hodin k parlamentním volbám dostavilo 2148 občanů, což je téměř 18 procent. O čtyři hodiny později, tedy ve 20 hodin, už to bylo 39,96 procent. K urnám došlo za prvních šest hodin v Rakovníku 4793 voličů.

"Nevolil jsem už spoustu let, ale tentokrát jsem už musel. Potřebujeme změnu," pronesl jeden z voličů v Mateřské škole Klicperova, kde byl hned po otevření volební místnosti v obou volebních obvodech slušný nával a na chodbách se tvořily menší fronty, neboť do místnosti smělo dohromady maximálně 6 voličů.

Úderem páteční 14. hodiny odstartovaly volby do Poslanecké sněmovny České republiky také v Rakovníku a podle prozatímní účasti po prvních hodinách to vypadá, že lidé volit opravdu chtějí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.