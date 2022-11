Potřeba přístavby vznikla absencí jedné učebny po přestěhování mateřinky do školní budovy. „Mateřská škola byla dříve v samostatné části, avšak v rámci efektivity a hospodárnosti vzhledem k tomu, že tehdy nebylo tolik dětí, se přestěhovala do školy a zabrala dvě třídy. Dětí je ovšem stále více, a my bychom potřebovali jednu učebnu zpět, aby nemuseli spojovat v prvním stupni dva ročníky,“ vysvětlila ředitelka čistecké školy Marie Kruntová.

V současné době základní školu navštěvuje 110 dětí v rámci prvního i druhého stupně, dalších 20 dětí se vzdělává ze svých domovů. Kapacita školky je zcela naplněna. Chodí do ní 36 dětí z Čisté i okolních vsí.

Nástavba má vzniknout v zadní části nad prostorem, kde se nyní nacházejí šatny. Ty mají být zrekonstruovány. Nad nimi bude nově odborná učebna, ale také zázemí a kabinety pro učitele.Na střeše vznikne prostor pro vzdělávání a relaxační chvilky. „Bude to terasa, která bude schovaná ve střeše a obezděná ze všech stran, pouze nebude mít strop,“ popsala Kruntová.

V předchozích třech letech čistecká škola prošla hned třemi stavebními akcemi, které vyšly dohromady na 14 milionů korun. Po vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd a opravě druhého nadzemního podlaží se vloni dočkaly renovace a nového vybavení i kmenové učebny.

Tentokrát by měly být náklady ještě vyšší, odhadují se na 15 až 20 milionů korun. „Zatím čekáme na vhodný dotační titul. Je předpoklad, že by mohl být finance z Integrovaného regionálního operačního programu. Není to levná záležitost, ale jedná se o jedinou možnost, jak do školy dostat volný prostor, kde bychom mohli vést výuku,“ konstatovala ředitelka čistecké školy.