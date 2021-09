„Přípravu jsme ukončili, v současné době je před podpisem smlouva se zhotovitelem. Stavbu zahájíme po všech administrativních náležitostech včetně stanovení dopravně inženýrských opatření. Předpokládáme, že to bude na konci října letošního roku,“ sdělila mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.

Rozsáhlá oprava povrchu silnice by měla trvat do podzimu příštího roku, náklady se vyšplhají na přibližně 50 milionů korun. Zaplatí je Státní fond dopravní infrastruktury.

Při zhruba roční opravě silnice čekají na řidiče omezení. Jaká budou, zatím není jasné. „Příslušná dopravně inženýrská opatření se budou odvíjet od plánu prací, který musí zhotovitel předložit příslušnému odboru dopravy, jenž pak o nich rozhodne,“ dodala Kučerová. Dá se ale předpokládat, že se řidiči setkají se semafory nebo úplnou uzavírkou.

Silnice II/227 Žatec – Rakovník je jako den a noc. Zatímco na Žatecku je v dobrém stavu, neboť Ústecký kraj ji opravil s pomocí „evropských“ peněz v letech 2017 a 2018, tak u Svojetína, na začátku Středočeského kraje, prožívají řidiči peklo. Úzká cesta s utrženými krajnicemi, kde mají problém se vyhnout dvě nákladní auta, asfalt samá díra, vyjeté koleje. Řidiči musí zpomalit.

Přitom význam silnice II/227 pro oba regiony roste, mnoho lidí ji využívá například k cestám do zaměstnání. Obyvatelé Žatecka a Podbořanska tudy a po karlovarské dálnici D6 stále častěji jezdí do Prahy. Velká část řidičů ze Žatce a okolí ji využívá častěji než věčně ucpanou silnici I/7 Praha – Chomutov, kde cestu aktuálně brzdí výstavba dálnice u Loun a Panenského Týnce. Význam silnice mezi Žatcem a Rakovníkem ještě vzrostl s dokončením desetikilometrového úseku dálnice D6 Praha – Karlovy Vary u Řevničova a Krušovic v závěru loňského roku a dá se čekat další nárůst dopravy. Letos se má začít stavět navazující úsek dálnice u Krupé a v příštím roce obchvaty Hořesedel a Hořoviček. Takže v roce 2025 by měla dálnice D6 procházet nedaleko Svojetína.

Středočeský kraj plánuje také rozsáhlou opravu silnice II/228. A to v délce 18 kilometrů mezi Jesenicí a Rakovníkem. Před pár dny na ni získal stavební povolení, práce mají probíhat mezi Jesenicí a křižovatkou se silnicí II/227 u Rakovníka.