„Zeleň, která v podstatě žádnou údržbu nepotřebovala, jsme nahradili stromky závislými na infuzích,“ doplňuje ho Hana Kubínková. Jana Dolanská dokonce prostranství přirovnává ke hřbitovu. „Trochu mi to připomíná hřbitov. V Rakovníku se "pohřbívá" vše, co bylo hezké. Akorát se kácí stromy, betonuje..... Chodníky a silnice v hrozném stavu. Tyhle stromy stejně uschnou a budou skomírat… Je to ještě větší pakárna než ta "krása" před Billou… Můžu také připomenout slavnou alej ke cvičáku. Ta torza stromů.“

Svůj názor doplnila také Olga Bergerová: „Stromy se rozrostou jen v případě, že je městská údržba zeleně bude zalévat. Protože jakmile jejich koruna přeroste ten skromný kousek volné půdy u kmene, nemají šanci, protože koruna vytvoří deštník. A sluncem rozpálená dlažba místo zelených pásů…takovému pokrokovému řešení v jednom z nejsušších míst v republice taky nerozumím.“

Parter před rakovnickým gymnáziem a Víceúčelovým studijním a společenským centrem byl vybudován letos na jaře. Zmizel záhon s několika dřevinami a bylo zde vysázeno 12 sakur a jedna lípa. Stromy byly obklopeny dlažbou. Někteří Rakovničané si stěžují, že ubylo půdy a sakury nevydávají dostatek stínu. Markéta Škvárová, zaměstnankyně z odboru správy majetku, která má městskou zeleň na starosti, uvedla, že výběr stromů i způsob sázení byl obšírně konzultován s projektantem i dodavateli.

Nová poliklinika i startovací byty. Rekonstrukce nemocnice vyjde na půl miliardy

„Je zřejmé, že na projekt parteru před gymnáziem mohou být různé názory. Návrh konkrétního druhu stromu vhodného pro parter byl konzultován s projektantem i s dalšími odborníky v tomto oboru. Věnovali jsme se nejen výběru rodu, ale i druhu. S různými zkušenými dodavateli byly konzultovány nejen vhodné stromy, ale i způsob sázení, respektive velikost jam či vhodnost substrátu,“ upozornila Markéta Škvárová, podle níž město v současné době udělalo maximum pro to, aby měly stromy, které jsou vysazeny v městském prostředí, maximální perspektivu dlouhého růstu.

„V tuto chvíli jsou stromy ujmuté, nemyslíme si, že by prošly nějakým povýsadbovým šokem a u každého stromu je kapénková závlaha,“ uvedla Škvárová a upozornila na to, že stejné sakury rostou i před 1. základní školou. „Jestli se jim bude nebo nebude dařit, to se samozřejmě předvídat nedá, ale to se nedá předvídat u žádného nově vysazeného stromu,“ pronesla úřednice.

Stromy se nacházejí ve čtvercových zelených plochách. Následná péče a případné dosazování drobných rostlin probíhá na základě požadavku technického oddělení odboru správy majetku. „Nyní před gymnáziem vysazují drobné rostliny v zelených plochách. Konkrétně se zde dosazuje sasanka hupejská, iberka vždyzelená, Kleopatřina jehla, šanda modrá, plaménka latnatá a třapatka zářivá,“ přiblížila rakovnické mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Podívejte se: V korytě Rakovnického potoka pracuje bagr. Odstraňuje sedimenty

Ta také upozornila na to, že město vynakládá nemalé množství finančních prostředků na revitalizace a výsadbu nových stromů. Například vloni došlo k rekonstrukci Průběžné ulice, kde bylo vysázeno kolem 55 stromů, tři tisíce keřů a byly vytvořeny čtyři nové trvalkové záhony. Dále byl obnoven živý plot v ulici T. G. Masaryka, kde bylo vysázeno zhruba 600 nových keřů, Na Sekyře byl zrevitalizován záhon. „Ještě mohu připomenout, že v parku došlo k revitalizaci zeleně u pomníku Jana Husa, kde byly vykáceny nevzhledné keře, které byly nahrazeny růžemi, a vznikly zde dva nové záhony trvalek. Rovněž vloni byly vysázeny cibuloviny naproti kulturnímu centru, jež v letošním roce krásně vykvetly,“ upozornila mluvčí.

Hradilová také připomněla, že město každým rokem ošetřuje památnou alej lip podél Rakovnického potoka a dále se v botanické zahradě provádí pravidelné pěstební opatření. „V současnosti zde vzniká rybníček jako řešení odvodnění, které umožní regulaci vodní hladiny v závislosti na aktuální situaci srážkových vod,“ popsala.

Město plánuje pokračovat v regeneraci Zátiší, a to konkrétně odumírajících jehličnatých stromů vedoucích od obchodu COOP na Zátiší Hornické sídliště souběžně s Plzeňskou ulicí. „Zde se nachází pás porostu douglasek, který je již velmi prořídlý a neplní clonící ani estetickou funkci,“ upřesnila Markéta Škvárová.

Alternativní výuka. V Kněževsi vzniká první Montessori třída na Rakovnicku

Po jejich vykácení se uskuteční nová výsadba především dubů, které budou doplněny o rychleji rostoucí druhy dřevin, aby se porost dříve zapojil. „Doplňující dřeviny budou po nárůstu cílových dubů postupně odstraňovány, aby jim zbytečně nekonkurovaly. Ve zbylých částech budou prováděny náhradní výsadby,“ vysvětlila Škvárová.

Dále je plánováno kácení jalovců, které budou nahrazeny listnatými dřevinami a celý prostor se uvolní a prosvětlí, po odkácení bude doplněna clona směrem k silnici. U autobusové zastávky ve spodní části lokality by měl vzniknout trvalkový záhon, který zkrášlí okolí zastávky a samoobsluhy.

Dlouhodobějším plánem je revitalizace hlavního Husova náměstí. Počítá se s vykácením několika stromů včetně vzrostlých tisů před kostelem a hlohů před radnicí. Ovšem celkově stromů přibude a rozšíří se rovněž travnaté a květinové plochy.