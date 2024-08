Pro předplatitele

Josef Rod dnes 06:30

Je to zhruba rok, co v Rakovníku, konkrétně v areálu sběrného dvora firmy Marius Pedersen, funguje re-use centrum. Lidé sem mohou odkládat některé nepoužívané věci a zároveň si sebou vzít to, co je zaujme. V nedávné době se na facebookových stránkách města rozhořela diskuze, proč centrum nemohou využívat také obyvatelé Rakovnicka z okolních vsí. Mluvčí radnice Kateřina Hradilová upozornila na to, že sběrný dvůr a s ním i re-use centrum, které se zde nachází, je zřízen pouze pro občany města nebo vlastníky nemovitostí, kteří jsou zapojeni do odpadového hospodářství města.