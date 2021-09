„Dálnice D6 má výhodu, že proti ní není systematický odpor. Mnohde je ale komplikovaná majetkoprávní příprava, budeme muset vyvlastňovat pozemky,“ říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Loni se otevřelo deset kilometrů dálnice na Rakovnicku, před pár dny pět kilometrů u Lubence na Podbořansku. Další úseky se ale nestaví. Výstavbu u Krupé zdržuje výběrové řízení na zhotovitele, táhne se od loňského listopadu. Měsíce se řeší reference stavební firmy, která podala nejvýhodnější nabídku. Posunulo se to někam?

Stále se to řeší, neposunulo se to nikam. Pro nás je velmi důležité rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Očekávám, že by mohlo nabýt právní moci v průběhu září, října. V této chvíli máme takto zablokováno 11 zakázek po celé České republice (včetně úseku dálnice D7 Praha – Louny u Chlumčan – pozn. red.). Bez toho, aby ÚOHS rozhodl, se neposuneme dál. Rádi bychom ale začali u Krupé stavět ještě letos.

Ve směru od Prahy za Krupou jsou Hořesedly a Hořovičky, i v těchto obcích čekají lidé na obchvaty. Kdy se začne stavět dálnice tam?

V listopadu bychom chtěli vypsat u obou staveb výběrová řízení na zhotovitele. Pokud se nám podaří ho dokončit v průběhu jara, získat stavební povolení a zejména završit výkupy pozemků, které jsou v těchto případech problematické, chtěli bychom začít stavět v letních měsících příštího roku.

V případě devítikilometrového úseku u Hořesedel máte vypořádáno 80 procent pozemků, u pětikilometrového úseku u Hořoviček jich není ale ani polovina.

Potýkáme se tam se složitými problémy majetkoprávního vypořádání, některé pozemky budeme muset vyvlastňovat. Tyto procesy jsou dost těžko časově predikovatelné.

Takže začátek stavby léto 2022 a dokončení rok 2025 není jistý. U Krupé máte pozemky všechny?

Víceméně ano. Ale potýkáme se tam s problémem, že někteří vlastníci, kteří nám už dřív dali souhlas s provedením stavby, se zdráhají a snaží se vytěžit nějaké další výhody. Věřím, že to vyřešíme v průběhu nejbližších měsíců a nebude to mít dopad na zahájení stavby.

Zbylých pět úseků, jeden v Ústeckém kraji a čtyři v Karlovarském, se mají začít stavět v roce 2023. Vidíte tam nějaký problém, který by tento termín mohl zhatit?

Dálnice D6 má jednu výhodu a to, že proti ní není systematický odpor. Že její přípravu dlouhodobě neblokují třeba občanská sdružení, jak je to u některých jiných dálnic. Největší problémy, které nás u D6 provázejí, jsou zmíněné výkupy pozemků. Majetkoprávní příprava je komplikovaná, budeme muset vyvlastňovat a čekat na rozhodnutí soudů.

Nedávno se začala stavět zbylá část strakonické dálnice D4 formou PPP projektu. Dálnici postaví soukromá společnost, stát ji bude splácet. Uvažovalo se o tom i v případě dálnice D6, platí to stále?

Ne, už se o tom v případě D6 neuvažuje. Počítáme, že bude financována z národních peněz a případně z prostředků Evropské unie.