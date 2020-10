„Čekali jsme spíš klasickou distanční výuku a připravovali jsme se na ni, pořídili si techniku, domluvili jsme se s učiteli, jak to budeme dělat – a nakonec je to úplně jinak,“ konstatuje ředitel Základní školy v Lubné Radek Vyskočil.

Ten už od čtvrtka řešil, jak poskládat rozvrh a rozdělit žáky do skupin, které se budou v lavicích a vyučování na dálku střídat. „Nakonec to vychází zhruba na polovinu dětí, což je relativně jednoduché. Kolegové v tom také nevidí nic složitého, ale uvidíme v praxi,“ vysvětluje ředitel školy, kde by učitelé v době volných hodin ve škole měli připravovat pro distanční výuku videohodiny nebo materiály do platformy Google Classroom.

Problémy možná v Lubné vzniknou s vybavením na vyučování elektronickou cestou. „Budeme půjčovat techniku na distanční výuku. Doufám, že jí budeme mít dostatek, protože žáci ji budou využívat i ve škole. Bude trochu složité vymyslet, kolik techniky přímo ve škole nechat,“ říká Vyskočil.

Rozvrh poskládat tak, aby nebyly děti přetížené

Podle ředitele 2. Základní školy Rakovník Zdeňka Brabce chvíli potrvá, než se systém vyučování vyladí. „Bylo to poměrně narychlo a řešili jsme to celý pátek, měli jsme i on-line poradu. Určitě to nebude jednoduché, ale budeme to schopni pokrýt. Pracujeme na rozvrhu, v pondělí vše doladíme, děti dostanou práci do Teamsů a od úterý naplno začneme,“ plánuje Brabec, podle kterého je důležité rozvrh poskládat tak, aby děti nebyly přetížené. V tomto týdnu zůstávají ve škole šesté a sedmé ročníky, ostatní žáky čeká výuka na dálku.

Podle ředitele 1. Základní školy Rakovník Karla Folbera je tato varianta o něco jednodušší, než distanční výuka na celém druhém stupni. „Samozřejmě nastanou situace, kdy žáci doma nemají techniku nebo přístup k internetu, pro ty je připraven náhradní způsob výuky v podobě vyzvedávání papírových materiálů,“ vysvětluje Folber. Ode dneška zůstávají ve škole všechna áčka, béčka se učí z domova.

Na takzvané trojce, která je největší rakovnickou školou, má v tomto týdnu prezenční výuku osm tříd, z každého ročníku dvě. Dalších sedm přejde na distanční formu. „Do rozvrhů jsme nezasahovali, během pátku jsme zadávali práci k distanční výuce a děti jsme na to stihli připravit. Jsem rád, že ve škole alespoň část žáků bude, celková distanční výuka by určitě nebyla lepším řešením,“ má jasno ředitel školy Jan Křikava.

Také podle ředitelky čistecké školy Marie Kruntové je tato forma výuky lepší než celková distanční. „Určitě je menší zlo, když dítě nebude ve škole vždy jen týden. Rozvrhy máme připravené a rozeslali jsme je rodičům. Museli jsme je přizpůsobit prioritním předmětům a také v rámci toho, kolik mohou mít děti on-line hodin během jednoho dne,“ popisuje ředitelka školy, kde v tomto týdnu zůstávají v lavicích šesťáci a sedmáci.