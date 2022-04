Marie Kruntová, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Čistá:

Marie Kruntová, ředitelka ZŠ a MŠ Čistá.Zdroj: Deník/Josef Rod„Na takovou situaci se dá pohlížet ze strany trestněprávní nebo pracovněprávní. Z hlediska trestněprávního schvalování napadení Ukrajiny Ruskou federací ve škole splňuje znaky dvou trestných činů. Co se týče pracovněprávního, každý učitel má nějakou povinnost, jejímž základem je vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, které jsou formulovány ve školském zákoně. Jestliže učitel vykonává takovou činnost, která u žáků podporuje příznivý postoj k ruským válečným zločinům, tak se dopouští rozporu s normativními cíli vzdělávání, které jsou obsaženy ve školském zákoně. Kdybych to jako ředitelka zjistila, musela bych zasáhnout a konat. Záleželo by na konkrétní situaci, co by udělal, řekl, jak by to prezentoval. Zda by učitel před žáky mluvil v jinotajích nebo by otevřeně veřejně hlásal názory schvalující ruskou agresi. Ověřila bych si, co se stalo, k čemu dochází a následně bych daného pedagoga upozornila, že se musí takového jednání vzdát a zanechat jej. Prezentování takových názorů ve škole je nepřijatelné a v případě, že by se to opakovalo, hrozila by výpověď.“

PODÍVEJTE SE: Děti v Agátce vyráběly keramické ptáčky a papírové kočičky