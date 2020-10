Od pondělí 5. října přejdou studenti středních škol, jejichž okresy svítí na semaforu oranžovou či červenou barvou, minimálně na dva týdny na distanční výuku. Ta by se podle současné situace měla Rakovnicku vyhnout, ale vše se může ještě změnit, neboť od pátku bude platit nový semafor. Ředitelé škol ovšem s distanční výukou předběžně počítají a podnikají veškeré kroky, aby kvalita vzdělávání příliš neutrpěla.

Výuka praxe v SOU Nové Strašecí | Foto: Deník/Šárka Hoblíková

Situace je poměrně složitá zejména ve Střední lesnické škole a středním odborném učilišti Křivoklát, kam dojíždějí žáci a studenti téměř z celého kraje. „Je to trochu sporné, jak se k tomu postavit, protože řada dětí k nám jezdí z oranžových okresů. Samozřejmě bychom ale uvítali, kdybychom mohli vyučovat prezenčně i nadále. Pokud by se na Rakovnicku zavedla distanční výuka, myslím si, že praxe by u nás klidně mohla zůstat bez výuky. Pro učně by to bylo prospěšnější, než kdyby byli doma,“ myslí si ředitel SLŠ a SOU Křivoklát Vratislav Dlohoš, který si myslí, že v tomto případě by neměla platit plošná opatření.